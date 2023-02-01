個資也共享？iRent遭爆資料庫門戶大開　10萬用戶被看光

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Anurag Sen表示，該資料庫包含數百萬個信用卡號碼、至少10萬名客戶的身份證明文件，以及自拍、簽名和租車情況等詳細訊息，都已經被外洩。
《TechCrunch》證實了Anurag Sen的發現，並表示從搜尋引擎Shodan的記錄顯示，這個伺服器早在2022年5月就外洩相關數據，當時的資料量約達4.2TB，但目前不確定是否還有其他人訪問過數據庫。
而在Anurag Sen發現此事之後，《TechCrunch》在上週嘗試向和泰汽車發送幾封電子郵件，其中包含公開數據庫的詳細資訊，但遲遲等不到任何回覆，且這段時間數據庫還一直有新的資料進來。直至1月28日，《TechCrunch》直接連絡數位發展部，部長唐鳳回應，已交由台灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT/CC）處理。1 小時內，就已經關閉 iRent 數據資料庫。
一名匿名國際大型資安軟體公司專家猜測，此事大概是在兩大環節出包，一個是存取控制失效，導致任何人都能進入資料庫存取，另一個則是資料庫內容採用明碼，一般在金融界是採用去識別化，因為主管機關有高度監理。
和泰汽車是豐田汽車的台灣經銷商，而iRent則是一款受歡迎的租車應用程式，2022年被和泰收購，用戶可以按小時付費租車。目前iRent擁有超過110萬輛註冊汽車，58萬名iRent客戶。在數發部出手之後，和泰旗下和雲行動服務隨後也發表聲明表示，針對及iRent資料庫部分資料存在外洩風險，資訊部門已於第一時間處理，並加強資料庫安全防護。