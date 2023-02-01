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個資也共享？iRent遭爆資料庫門戶大開　10萬用戶被看光

▲和泰汽車旗下iRent的雲端資料庫沒有加密長達9個月，已有10萬筆個資外洩。（圖／資料照）
▲和泰汽車旗下iRent的雲端資料庫沒有加密長達9個月，已有10萬筆個資外洩。（圖／資料照）

國際中心徐筱晴／綜合報導

共享汽機車服務iRent在31日時被爆出雲端資料庫沒有加密長達9個月，共58萬名用戶的資料形同呈現「裸奔」狀態，包括姓名、手機、地址、自拍照片、部分信用卡資訊都被看光，其中有10萬名客戶身份文件與簽名等外洩。

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根據《TechCrunch》報導，該媒體的安全研究人員Anurag Sen在和泰擁有的雲端伺服器中，無意間發現一個未加密資料庫，而資料庫內部的資訊是所有用戶的個資，包含iRent會員的全名、行動電話號碼、電子郵件信箱、住家地址、駕照照片，以及用以支付費用的信用卡部份號碼等。由於資料庫並未進行加密，意味著只要知道IP位址就能自由進出資料庫，並且瀏覽、存取內部資料。

Anurag Sen表示，該資料庫包含數百萬個信用卡號碼、至少10萬名客戶的身份證明文件，以及自拍、簽名和租車情況等詳細訊息，都已經被外洩。

《TechCrunch》證實了Anurag Sen的發現，並表示從搜尋引擎Shodan的記錄顯示，這個伺服器早在2022年5月就外洩相關數據，當時的資料量約達4.2TB，但目前不確定是否還有其他人訪問過數據庫。

而在Anurag Sen發現此事之後，《TechCrunch》在上週嘗試向和泰汽車發送幾封電子郵件，其中包含公開數據庫的詳細資訊，但遲遲等不到任何回覆，且這段時間數據庫還一直有新的資料進來。直至1月28日，《TechCrunch》直接連絡數位發展部，部長唐鳳回應，已交由台灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT/CC）處理。1 小時內，就已經關閉 iRent 數據資料庫。

一名匿名國際大型資安軟體公司專家猜測，此事大概是在兩大環節出包，一個是存取控制失效，導致任何人都能進入資料庫存取，另一個則是資料庫內容採用明碼，一般在金融界是採用去識別化，因為主管機關有高度監理。

和泰汽車是豐田汽車的台灣經銷商，而iRent則是一款受歡迎的租車應用程式，2022年被和泰收購，用戶可以按小時付費租車。目前iRent擁有超過110萬輛註冊汽車，58萬名iRent客戶。在數發部出手之後，和泰旗下和雲行動服務隨後也發表聲明表示，針對及iRent資料庫部分資料存在外洩風險，資訊部門已於第一時間處理，並加強資料庫安全防護。

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