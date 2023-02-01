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7-11開賣莓好氣泡珍珠！莓好奶茶也回歸　限5天全買1送1

▲草莓控要尖叫了！7-11首度推出「春日莓好氣泡珍珠」，並同步回歸莓好冰茶、莓好奶茶，3款飲品全面限時買1送1。（圖／業者提供）
▲草莓控要尖叫了！7-11首度推出「春日莓好氣泡珍珠」，並同步回歸莓好冰茶、莓好奶茶，3款飲品全面限時買1送1。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

草莓控要瘋狂了！每年冬季不可錯過的草莓季來了，7-11旗下CITYPEARL首度推出「春日莓好氣泡珍珠」新品，而創下單月狂賣逾10萬杯的「春日莓好冰茶、春日莓好奶茶」，也都雙雙強勢回歸，更大手筆限時5天，針對3款商品祭出全面買1送1，最低33元起就能開喝草莓季飲品。

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3款草莓季飲品限5天買1送1
7-ELEVEN將刮起草莓旋風，CITYPEARL首度推出「春日莓好氣泡珍珠」，以草莓、藍莓、蔓越莓多種果香交織，結合氣泡水與珍珠。此外，CITY TEA曾創下單月銷售破10萬杯的「春日莓好冰茶」、「春日莓好奶茶」，雙雙同步強勢回歸，2月8日至2月21日到門市買3款CITY系列草莓季新品現省10元。而OPEN POINT行動隨時取更划算，2月8日至2月12日連續五天，針對3款新品推出每日限量買1送1，換算下來莓好冰茶平均33元、莓好奶茶平均35元。

🟡APP｜2月8日至2月12日
▪CITY PEARL春日莓好氣泡珍珠飲75元，每日限量買1送1。
▪CITY TEA春日莓好冰茶65元，每日限量買1送1。
▪CITY TEA春日莓好奶茶70元，每日限量買1送1。

▲7-11新推出「春日莓好氣泡珍珠」75元，限時5天每日限量買1送1。（圖／業者提供）
▲7-11新推出「春日莓好氣泡珍珠」75元，限時5天每日限量買1送1。（圖／業者提供）
買任2杯大杯送Godiva巧克力盒
!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡也推出全新飲品：「花見莓好咖啡鮮奶霜」、「花見莓好歐蕾」，售價皆為115元，使用酸甜莓果融合瑞穗鮮奶，覆蓋純白奶霜；另有隱藏版「氮氣玫瑰烏龍果茶」，3款都特別加入大馬士革玫瑰花瓣。2月8日起至2月14日期間，到!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡買任2杯大杯以上飲品，免費送Godiva 72%黑巧克力盒。

▲不可思議咖啡推出新飲品，左起依序為花見莓好歐蕾、氮氣玫瑰烏龍果茶、花見莓好咖啡鮮奶霜。（圖／業者提供）
▲不可思議咖啡推出新飲品，左起依序為花見莓好歐蕾、氮氣玫瑰烏龍果茶、花見莓好咖啡鮮奶霜。（圖／7-11提供）

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