7-11開賣莓好氣泡珍珠！莓好奶茶也回歸　限5天全買1送1

我是廣告 請繼續往下閱讀
7-ELEVEN將刮起草莓旋風，CITYPEARL首度推出「春日莓好氣泡珍珠」，以草莓、藍莓、蔓越莓多種果香交織，結合氣泡水與珍珠。此外，CITY TEA曾創下單月銷售破10萬杯的「春日莓好冰茶」、「春日莓好奶茶」，雙雙同步強勢回歸，2月8日至2月21日到門市買3款CITY系列草莓季新品現省10元。而OPEN POINT行動隨時取更划算，2月8日至2月12日連續五天，針對3款新品推出每日限量買1送1，換算下來莓好冰茶平均33元、莓好奶茶平均35元。
🟡APP｜2月8日至2月12日
▪CITY PEARL春日莓好氣泡珍珠飲75元，每日限量買1送1。
▪CITY TEA春日莓好冰茶65元，每日限量買1送1。
▪CITY TEA春日莓好奶茶70元，每日限量買1送1。
買任2杯大杯送Godiva巧克力盒
!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡也推出全新飲品：「花見莓好咖啡鮮奶霜」、「花見莓好歐蕾」，售價皆為115元，使用酸甜莓果融合瑞穗鮮奶，覆蓋純白奶霜；另有隱藏版「氮氣玫瑰烏龍果茶」，3款都特別加入大馬士革玫瑰花瓣。2月8日起至2月14日期間，到!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡買任2杯大杯以上飲品，免費送Godiva 72%黑巧克力盒。