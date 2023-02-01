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拚2024！綠增新住民部　性別事務部、新媒體中心2.0登場

▲賴清德今日主持黨主席任內首次中執會，會中通過修正「中央黨部組織規程」。（圖／記者葉政勳攝，2023.02.01）
▲賴清德今日主持黨主席任內首次中執會，會中通過修正「中央黨部組織規程」。（圖／記者葉政勳攝，2023.02.01）

記者黃宣尹／台北報導

民進黨今（1）日召開中執會，為副總統賴清德接任黨主席後首次。會中除了介紹新任黨務一級主管外，也通過修正「中央黨部組織規程」，合併「媒體創意中心」、「網路社群中心」兩部門，設立「新媒體中心」、原「婦女發展部」更名為「性別平等事務部」，並增設「新住民事務部」。賴清德表示，這次中央黨部組織改造的調整，秉持進步共好、開放溝通、連結社會等3項精神。

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▲民進黨社群中心主任詹賀舜。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.02.01）
▲民進黨新媒體中心主任詹賀舜。（圖／記者葉政勳攝，2023.02.01）
▲李晏榕（圖／林佳龍辦公室提供）
▲李晏榕出任民進黨性別平等事務部主任。（圖／資料照）
賴清德表示，「進步共好」就是隨著時代與台灣民主的進步，台灣社會思想奔放，民進黨必須扮演推動社會進步的力量。民進黨將「婦女發展部」更名為「性別平等事務部」，除了在聯合國「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）」的精神下，未來「性別平等事務部」將更看重台灣性別平權各項事務的推動，尤其是台灣是亞洲第一個通過已經通過婚姻平權法案的國家，我們也是亞洲的指標。

賴清德說，非常高興「性別平等事務部」首位主任邀請一直致力於推動台灣女性權益及性別平權工作的律師李晏榕，未來也有賴李晏榕與社會各界共同來推動台灣進步的力量。

第二，賴清德說，「開放溝通」則是科技為人類社會帶來不同的溝通工具，而科技的工具也影響我們的溝通模式。民進黨合併增設「新媒體中心」，以更開放，更與時俱進的方式與社會進行對話及溝通。

賴清德表示，除了傳統大眾媒體之外，民進黨也必須更重視新媒體的傳播平台，提供即時且精準的訊息之外，假訊息是台灣社會資訊認知的重大挑戰，這是一個全球現象，各國對於台灣被境外假訊息入侵的情況，也提出嚴肅警告。

因此，民進黨也要強化與地方的連結，以透明開放的方式，對社會傳播正確訊息。這並不是容易的事情，民進黨必須持續努力，與社會有效對話。

第三、「連結社會」，隨著人口結構的改變，台灣社會多元文化已更趨豐富。現在，有越來越多來自世界各國的新移民選擇在台灣定居，與台灣另一半共同在此生活。民進黨希望新住民能為台灣注入新的文化力量，豐富台灣的文化樣貌，尤其新住民人口已經接近台灣原住民人口，第二代更已突破100萬人，未來我們要彼此連結，彼此理解，彼此支持，為台灣多元文化的樣態來共同來努力。

賴清德表示，「新住民事務」的成立，是因為民進黨更重視新住民的權益，也盼望透過這個新的部門，能進一步擴大邀請不同的族群一起推動相關公共事務，擴大社會連結。

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