三星Galaxy S23系列登場！5重點搶先看：低光源自拍驚人

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🟡三款手機重點規格
◾Galaxy S23 Ultra：搭載6.8吋Dynamic AMOLED 2X曲面O極限全螢幕，支援1至120 Hz畫面更新頻率。具備5,000mAh電池容量。搭載最高2億畫素主鏡頭、3倍及10倍光學變焦、最高100倍超高倍變焦，及1,200萬畫素前置自拍鏡頭。提供8GB RAM + 256 GB ROM、12GB RAM + 256GB／512GB／1TB ROM版本。
◾Galaxy S23+：搭載6.6吋Dynamic AMOLED 2X平面O極限全螢幕，支援48至120 Hz畫面更新頻率。電池容量4,700mAh。具備最高5,000萬畫素主鏡頭，並搭載1,200萬畫素的前置自拍鏡頭。提供8GB RAM + 256GB／512GB ROM 版本。
◾Galaxy S23：搭載6.1吋Dynamic AMOLED 2X平面O極限全螢幕，支援48至120 Hz畫面更新頻率。電池容量3,900mAh。搭載最高5,000萬畫素主鏡頭、1,200萬畫素前置自拍鏡頭。提供8GB RAM + 128GB／256GB／512GB ROM版本。
📍重點1：S23 Ultra鏡頭升級2億畫素
Galaxy S23 Ultra拍照功能再度進化，破億畫素不夠看，這次直接升級到2億畫素，號稱解析度可以比前代提升16倍，大幅捕捉更多細節。
📍重點2：夜拍、夜錄再升級
Galaxy S23 Ultra前鏡頭畫素從上一代的4800萬畫素降至1200萬畫素，以規格表上的帳面數字是降低，官方也作出解釋，這次三款機型的前置自拍鏡頭較前代升級為Dual Pixel對焦技術，對焦更快速，可減少晃動模糊，且首次搭載Super HDR自拍相機，可從30fps躍升至60fps。同時Galaxy S23 Ultra搭載雙倍光學防手震。並結合軟體減少夜間拍攝物體運動的模糊狀況，號稱可以提升夜間錄影的品質。新增支援50MP解析度、自拍鏡頭，另有星空攝影功能加入。
📍重點3：S Pen 與Google深化合作
Galaxy S23 Ultra的S Pen手寫辨識進一步與Google深化合作，新增支援Chrome、Message、Google Map等應用程式，於網址欄、搜尋欄手寫便能直接轉換為文字，同時生產力大躍進，透過智慧選取，可偵測圖像中的日期、時間、地址、電話、email、網址等資訊，進一步建議開啟特定應用程式。
📍重點4：三機型皆載高通頂規處理器
Galaxy S23系列採用Galaxy專屬的Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2處理器，官方指出，CPU較前代效能提升30%、GPU較前代提升41%、NPU較前代提升49%，散熱效果也能有效提升。
📍重點5：取消鏡頭框整體更簡約
不同於上一代，Galaxy S23全系列的設計和顏色都相當一致，像是具備流線鏡頭外框，讓整體視覺更簡約有型。