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三星Galaxy S23系列登場！5重點搶先看：低光源自拍驚人

▲三星今(2)日發表最新旗艦手機S23系列，提供3款機型，整體設計更加簡約，Galaxy S23 Ultra甚至加入了2億畫素鏡頭，帶來更細膩的照片品質。(圖／記者周淑萍攝)
▲三星今(2)日發表最新旗艦手機S23系列，提供3款機型，整體設計更加簡約，Galaxy S23 Ultra甚至加入了2億畫素鏡頭，帶來更細膩的照片品質。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

三星於台灣時間今(2)日凌晨舉辦上半年最新旗艦機Galaxy S23系列發表會，共有3款機型，分別為頂規6.8吋螢幕、配置S Pen的Galaxy S23 Ultra，6.6吋螢幕的Galaxy S23+和6.1吋的Galaxy S23，皆有4款顏色可選擇，全球預計2/17上市，台灣開賣日和售價尚未公布。《NOWnews今日新聞》快速整理三星S23系列5大重點，讓讀者一次掌握旗艦機。

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三星上半年旗艦機Galaxy S23系列正式登場，官方於會中率先分享上一代S22的銷售狀況，以台灣市場來看，2022年高階機市場降溫，銷售量、銷售額較2021年同期均下滑逾10%，但三星高階整體表現逆風上揚，銷售量、銷售額都較2021年同期約有雙位數的成長表現，且持續穩居高階Android市場冠軍。同時分享使用者輪廓，Galaxy S22、S22+主要年齡於20-30歲佔50%。其中，有44%用戶購買三星產品超過3次，Galaxy S22 Ultra近6成為30-40歲用戶，且分食慣用S Pen的Noter佔比則近3成。

🟡三款手機重點規格

Galaxy S23 Ultra：搭載6.8吋Dynamic AMOLED 2X曲面O極限全螢幕，支援1至120 Hz畫面更新頻率。具備5,000mAh電池容量。搭載最高2億畫素主鏡頭、3倍及10倍光學變焦、最高100倍超高倍變焦，及1,200萬畫素前置自拍鏡頭。提供8GB RAM + 256 GB ROM、12GB RAM + 256GB／512GB／1TB ROM版本。

Galaxy S23+：搭載6.6吋Dynamic AMOLED 2X平面O極限全螢幕，支援48至120 Hz畫面更新頻率。電池容量4,700mAh。具備最高5,000萬畫素主鏡頭，並搭載1,200萬畫素的前置自拍鏡頭。提供8GB RAM + 256GB／512GB ROM 版本。

Galaxy S23：搭載6.1吋Dynamic AMOLED 2X平面O極限全螢幕，支援48至120 Hz畫面更新頻率。電池容量3,900mAh。搭載最高5,000萬畫素主鏡頭、1,200萬畫素前置自拍鏡頭。提供8GB RAM + 128GB／256GB／512GB ROM版本。

▲2023三星。(圖／記者周淑萍攝)
▲三星發表最新旗艦機Galaxy S23，共有3款機型，分別為頂規6.8吋螢幕，配置S Pen的Galaxy S23 Ultra、6.6吋螢幕的Galaxy S23+和6.1吋的Galaxy S23。(圖／記者周淑萍攝)
📍重點1：S23 Ultra鏡頭升級2億畫素
Galaxy S23 Ultra拍照功能再度進化，破億畫素不夠看，這次直接升級到2億畫素，號稱解析度可以比前代提升16倍，大幅捕捉更多細節。

📍重點2：夜拍、夜錄再升級
Galaxy S23 Ultra前鏡頭畫素從上一代的4800萬畫素降至1200萬畫素，以規格表上的帳面數字是降低，官方也作出解釋，這次三款機型的前置自拍鏡頭較前代升級為Dual Pixel對焦技術，對焦更快速，可減少晃動模糊，且首次搭載Super HDR自拍相機，可從30fps躍升至60fps。同時Galaxy S23 Ultra搭載雙倍光學防手震。並結合軟體減少夜間拍攝物體運動的模糊狀況，號稱可以提升夜間錄影的品質。新增支援50MP解析度、自拍鏡頭，另有星空攝影功能加入。

📍重點3：S Pen 與Google深化合作
Galaxy S23 Ultra的S Pen手寫辨識進一步與Google深化合作，新增支援Chrome、Message、Google Map等應用程式，於網址欄、搜尋欄手寫便能直接轉換為文字，同時生產力大躍進，透過智慧選取，可偵測圖像中的日期、時間、地址、電話、email、網址等資訊，進一步建議開啟特定應用程式。

📍重點4：三機型皆載高通頂規處理器
Galaxy S23系列採用Galaxy專屬的Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2處理器，官方指出，CPU較前代效能提升30%、GPU較前代提升41%、NPU較前代提升49%，散熱效果也能有效提升。

📍重點5：取消鏡頭框整體更簡約
不同於上一代，Galaxy S23全系列的設計和顏色都相當一致，像是具備流線鏡頭外框，讓整體視覺更簡約有型。

▲2023三星。(圖／記者周淑萍攝)
▲Galaxy S23 Ultra鏡頭升級到2億畫素，解析度號稱比前代提升16倍。(圖／記者周淑萍攝)
▲2023三星。(圖／記者周淑萍攝)
▲Galaxy S23 Ultra配置S Pen，預料會是首波熱賣機型。(圖／記者周淑萍攝)
▲2023三星。(圖／記者周淑萍攝)
▲S23系列強調低光源下的自拍或是錄影都能提升影像品質。(圖／記者周淑萍攝)
▲2023三星。(圖／記者周淑萍攝)
▲Galaxy S23 Ultra自拍前鏡頭雖然帳面畫素比上一代少，實際在低光源下拍出來的品質依舊頗為亮眼。(圖／記者周淑萍攝)
▲2023三星。(圖／記者周淑萍攝)
▲S23系列三款機型皆提供4種顏色可選擇。(圖／記者周淑萍攝)

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