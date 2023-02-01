10天逾千名移工體驗　新措施助融入台灣

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抵達服務中心後也沒閒著，在乾淨寬敞的場地立即進行快篩及入住登錄作業，家事移工們很快地發現了意外的小確幸，就是「移工一站式服務中心」全面架設WIFI，貼心提供免費網路，獨自剛到異鄉的印尼籍移工CITRA表示，可以第一時間跟家鄉親朋好友聯繫報平安聊聊天，一時之間忘卻了人在他鄉的國界距離，接著雙語專人教導移工綁定「1955 [email protected]移點通」個人推播服務，未來移工朋友們即可透過「[email protected]移點通」的英文(含Tagalog語)、印尼文、越南文及泰文等4國語言推播服務，掌握自己聘可資料，而在台灣工作和生活的最新資訊、新聞及訊息也不會漏接。
進入住宿房間時，映入眼簾的是明亮舒適的睡眠環境，來自印尼鄉村的移工SETYOWATI說，在抵台之前並沒有機會聽聞過關於台灣的任何訊息，「移工一站式服務中心」的環境比自己家鄉城內最好的飯店都舒適、乾淨，原本歷經飛行與人生地不熟的緊張疲憊都得到緩解。另外雙語專人還個別送給大家每人一個歡迎包，裡面有歡迎小卡，很溫暖的祝福我們臺灣工作之旅順利，還有一張悠遊卡，可以用來坐公車和買東西，很方便。
雇主及仲介公司前來接回聘僱的家事移工後紛紛表示，一站式的服務大大地簡化雇主申辦作業，一次就能辦完5個法定（聘可函、居留證、健保、災保及入國通報）應辦事項，很方便；開車來服務中心接移工有專屬停車場，也有接待區可以辦理交接，來接移工的人經服務中心人員仔細核對身分，完訓接走後，當天就能帶移工去做入國健康檢查，較以往須配合移工入境航班時間接移工，在時間分配運用上更便利了。
勞動部表示，欲知移工一站式服務相關資訊，可進入到「移工一站式服務網」查詢，亦可電洽移工一站式服務中心(03-2525838)或1955勞工諮詢專線諮詢。