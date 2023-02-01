擁有多年旅遊推廣經驗 徐佩鈴宣誓就職嘉義縣文觀局長
在地方文化及觀光扮演重要推手的嘉義縣文觀局長，今(1)日上午在文觀局大廳舉行佈達典禮，在眾人的祝福及期望下新任局長徐佩鈴宣誓就職，縣長翁章梁期許徐佩鈴帶領「耐操」的文觀局同仁，共同努力來行銷嘉義。
記者鄭一銘/嘉義報導
新任文觀局長徐佩鈴旅遊推廣經歷非常豐富，曾任交通部國民旅遊組專門委員，為知名旅遊政策「浪漫台三線」重要推手之一，也擔任過澎湖縣文化局科長、台中市政府文化局編審、台中市港區藝術中心主任、台中清水區公所主任秘書、台中東勢區公所區長，除了有區域首長領導經驗，也策辦許多國內外大型展覽藝文活動，奠定深厚的文化與藝術領域經驗。
徐佩鈴指出，感謝縣長翁章梁的肯定，讓自己有機會認識嘉義這片土地，文化是觀光最重要的底蘊，嘉義有豐富的自然生態景致、地方民俗文化、多樣古蹟建築，這些獨一無二的文化能夠孕育強大的觀光能量，讓嘉義縣不做No.1，但可以成為許多遊客心中的Only one。感謝嘉義縣歷任文觀局長的努力，為嘉義縣創造多項優良成績，今後將與產業界、觀光界夥伴建立良好溝通，一同行銷嘉義的美麗。
翁章梁強調，嘉義縣沒有各自獨立的文化局與觀光局，因為兩者緊密相扣，當觀光與地方文化緊密相扣，就能帶動旅客人次，提高商家收入，觀光環境不是靠地方縣府買單，請旅客吃飯就能成功建立，除了舉辦短期活動，應著重在長期的地方特色營造，要求局處提升嘉義旅遊的「品質」，而非著重在「量」的擴展，這才是首要發展方向。