外資助攻！新台幣收盤站上29字頭 創逾5個半月新高價
市場普遍認為美國聯準會（Fed）將宣布升息1碼，將符合市場預期，美股四大指數收紅，台北股、匯市今（1）日亦同步走揚，台股上漲154點，新台幣兌美元收盤更重返「2字頭」，終場收在29.965元、升值8.7分，這不僅是新台幣在睽違逾5個月再看到「2字頭」，亦是2022年8月12日以來收盤新高價，台北外匯經紀公司成交量14.11億美元。
記者顏真真／台北報導
台股今日開高走高，終場上漲154點，收在15420點，漲幅1%，成交金額新台幣2336億元，3大法人在台股同步買超，其中外資買超102.51億元，並持續有匯入。
國際匯市部分，在美國聯準會即將公布最新利率決策結果前，亞洲主要貨幣兌美元盤整偏升，其中韓元今日收在1231.30兌1美元，日圓兌美元在130.2附近震盪整理，人民幣中間價及離岸人民幣兌美元也升值。
至於新台幣兌美元今日早盤以30.05元、升值0.2分開出，雖然一度回貶見30.09元，但在台股走揚及亞幣兌美元也升值之下，新台幣隨後止貶回升，再升破了30元整數關卡，一度強升1.12角，來到29.94元，終場也站上了29字頭，收在29.965元、升值8.7分，為去年8月19日以來再次見到「2字頭」，亦是去年8月12日以來收盤新高價，8月11日收盤價為29.942元。