台南市警匪追逐！女開車載毒品撞人肇逃 被警方攔截逮捕
台南市安南區街頭，今（1）日下午1點多上演警匪開車追逐場面，一位30歲郭姓女子，載著通緝犯友人40歲曾姓男子，先是在大安街擦撞女機車騎士後肇逃，恰巧被巡邏警方看見，上前示意停車，結果郭女駕駛繼續逃逸，過程中又撞上另一位女機車騎士，最後才在西門路四段、和緯路被警方圍捕攔下，車上還起出大量毒品。至於兩人是否涉及其他案件，正由警方後續調查中。
編輯中心/綜合報導
據了解，郭女為治安顧慮人口，車上所載的曾姓友人也是通緝犯，兩人第一次擦撞機車女騎士時，該位女騎士並未受傷，但郭女未停車直接離去，被巡邏警方看見，立即鳴笛攔車要求停車。
結果郭女不從，反而加速逃逸，又在和緯路、公園路口撞倒另一名女騎士，這次女騎士就沒那麼幸運，全身擦傷，幸好警消人員協助送醫治療後，意識清楚並無大礙。
最終警方於下午2點多在西門路四段、和緯路順利圍捕，將郭女當街逮捕，車上起出多包毒品，郭女與曾男均被帶回警局，全案依肇逃與毒品罪嫌後續釐清。（編輯：倪浩軒）
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