江和樹接民眾黨中市主委　希柯文哲總統競辦設在中部

台灣民眾黨今（１）日公告各地方黨部主委新人事，在中部地區，新科市議員江和樹接任台中市黨部主委，彰化縣張雪如、南投縣簡千翔皆連任。江和樹表示，他將辦理廟口開講走入街頭、在白沙屯媽祖遶境安排行動服務站，爭取黨主席柯文哲的總統競選辦公室設在中部，破除民眾黨是台北政黨的既定印象、讓民眾黨真正跨過濁水溪。
記者顏幸如／台中報導
身兼台灣民眾黨第2屆中央委員的江和樹，是上一屆大里區立德里里長，也是大里人愛心廚房創辦人、全國寵物同業公會聯合會副理事長。本屆台中市議員選舉，民眾黨提名11席，僅江和樹當選，成為大黑馬；原本的立德里里長一職，順利由他的兒子江慶賢接棒，創下父子同時當選的佳話。黨主席柯文哲在選舉期間，多次肯定江和樹深耕基層的作法，並要求擅打空戰的黨內同志參考。
對於接任後的黨務工作，江和樹訂出3項目標，一是增加黨員人數與加強黨員連結、二是走入街頭、廟口開講、三是希望將柯文哲總統競選辦公室設在中部，破除民眾黨是台北政黨的既定印象。
江和樹表示，民眾黨過去給外界的印象就是台北政黨，他上任後，市黨部會辦理街頭開講、廟口開講，透過真正走進人群，讓民眾更加認識民眾黨的理念。譬如這次白沙屯媽祖遶境，市黨部就將安排行動服務站，藉由現場開講、民眾大聲公等方式與民眾互動、加深印象。
江和樹說，黨主席柯文哲已積極籌備大選，以成為2024總統候選人的方向做努力，他希望柯文哲的總統競選辦公室設在中部，破除過去台北政黨的既定印象，讓民眾黨能真正跨過濁水溪，顯示在中南部紮根的決心與行動。