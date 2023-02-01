皇蛾為轉大人出奇招！自搭帳棚「睡睡袋」 冬天也好看
哇！這隻毛毛蟲怎麼這麼大，臺北市立動物園昆蟲館的展示櫥窗裡，在不同季節總會讓遊客有不同的驚喜，即使在冬天，昆蟲們依舊生氣盎然，來這裡觀察昆蟲絕對不會槓龜。
編輯中心/綜合報導
走進昆蟲館的蝴蝶溫室，第一個櫥窗裡掛著一排枯葉，遊客心裡難免滿是問號，為什麼要用枯葉布置？是給毛毛蟲吃的嗎？原來這些鱗翅目的蝶蛾是完全變態的昆蟲，一生得經歷卵、幼蟲、蛹和成蟲4個時期，而櫥窗裡的枯葉其實是皇蛾的繭，皇蛾的終齡幼蟲在準備化蛹時，會在樹葉上吐絲結繭，將葉片拉合把自己包裹起來，然後在裡面做出兩層結構。外側繭像帳篷，主要用來固定樹葉，內側的繭則像是睡袋一樣，比外側的結構更加密實。繭的上端具有一個緊密的開口，當成蛾羽化時就會從該處鑽出。如果來昆蟲館參觀運氣好的話，還可以看到羽化的皇蛾掛在繭上面休息。
皇蛾屬於天蠶蛾科，是世界上目前已知最大的蛾類之一，展翅約20-30公分。牠們的前翅外緣具有波浪狀的凹陷，夜間飛行時可以將天敵蝙蝠發出的超音波高度反射回去，使蝙蝠較容易注意和攻擊皇蛾的翅端，提高逃命的機會。
1960、70年代的臺灣有蝴蝶王國的稱號，南投埔里鎮盛行蝴蝶加工業，當時有將皇蛾的繭製成零錢包。而在亞洲其他地區，也有人將牠們的繭作為其他編織物，可見皇蛾的絲具有一定的耐用性。然而想在野外想找到這些繭並沒有那麼容易，因為偽裝成樹葉的繭，在樹叢中有良好的隱身效果。
皇蛾的展示櫥窗裡除了蛹，還有機會看到牠們的幼蟲。2齡之後的幼蟲會開始分泌蠟質，因此牠們身上會覆蓋著白色的粉狀物。當受到刺激時也會在胸部跟腹部後端分泌一些防禦性的透明液體。終齡幼蟲的體型可達10公分以上，屬於大型的鱗翅目幼蟲。
皇蛾小檔案
英名： Atlas moth
別名：蛇頭蛾
科名：昆蟲綱、鱗翅目、天蠶蛾科、皇蛾屬
學名：Attacus atlas atlas
分佈：臺灣、東南亞、中國南方、印度、印尼等地區。
生態：秋季的終齡幼蟲會結繭度冬，繭期長達60天或更久。
食性：幼蟲為廣食性，可食江某、茄苳、鴨腳木、蕃石榴、九芎、樹杞等多種寄主植物，成蟲口器退化不進食。（編輯：李惠婷）