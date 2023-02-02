今先喝！7-11濃萃美式25元　超商補班日加碼拿鐵買2送1

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據OKmart門市後台資料顯示，上班族在補班日最常購買咖啡、零食，整體業績可提高2成以上。看好補班需求，OKmart將於2月3日、2月4日連兩天，在全台880間門市推出大杯美式（45元）、大杯拿鐵（55元）同品項買2送1，不限冰熱。由於2月每隔一周就遇到補班日，OKmart也規畫「玉兔迎春好OK」檔期，即日起至2月8日前，門市超過300項零食、飲品第2件6折起，給上班族滿滿應援。
萊爾富即起美式買15送15
最先公布補班優惠的萊爾富，免等周六就先開喝，即日起至2月7日在門市與APP同步開賣，大杯特濃美式買15送15，平均單杯28元；大杯特濃拿鐵買15送10，平均單杯39元。
7-11每日0點上架濃萃美式買8送8
7-11在2月4日補班日當天，祭出一日限定的精品拿鐵買1送1，原先要價高達90元，搭配自備杯折5元最低40元就能爽喝。而小資上班族則不可錯過目前進行中的開工促銷，每天在APP都會開賣濃萃美式買8送8、濃萃拿鐵買5送2，由於大杯濃萃美式平均只要25元，幾乎上架不到半天就完售，不過每日凌晨0點都會釋出全新1萬2500組，到2月6日前天天都有搶買機會，每日每會員限購2組，可兌換至4月30日。