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今先喝！7-11濃萃美式25元　超商補班日加碼拿鐵買2送1

▲本周開工咖啡、補班咖啡喝不完，7-11每日補貨濃萃美式買8送8，平均單杯25元；OK超商補班連兩天拿鐵買2送1。（圖／業者提供）
▲本周開工咖啡、補班咖啡喝不完，7-11每日補貨濃萃美式買8送8，平均單杯25元；OK超商補班連兩天拿鐵買2送1。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

不只補班日需要咖啡，對許多上班族來說，每天上工起手式就是先來杯咖啡提神，四大超商都將針對2月4日補班日發動咖啡促銷，不過現在就能開始省錢爽喝。7-11每天都會補貨開賣濃萃美式買8送8，平均單杯25元，補班日當天再加碼精品拿鐵買1送1。OK超商則於明後兩天（2/3、2/4）祭出咖啡買2送1，且冰熱可任選。

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OKmart連兩天咖啡買2送1
根據OKmart門市後台資料顯示，上班族在補班日最常購買咖啡、零食，整體業績可提高2成以上。看好補班需求，OKmart將於2月3日、2月4日連兩天，在全台880間門市推出大杯美式（45元）、大杯拿鐵（55元）同品項買2送1，不限冰熱。由於2月每隔一周就遇到補班日，OKmart也規畫「玉兔迎春好OK」檔期，即日起至2月8日前，門市超過300項零食、飲品第2件6折起，給上班族滿滿應援。

▲OK超商、咖啡、美式、拿鐵。（圖／業者提供）
▲OKmart在2月3日、2月4日連兩天，全台880間門市推出大杯美式、大杯拿鐵同品項買2送1。（圖／業者提供）
萊爾富即起美式買15送15
最先公布補班優惠的萊爾富，免等周六就先開喝，即日起至2月7日在門市與APP同步開賣，大杯特濃美式買15送15，平均單杯28元；大杯特濃拿鐵買15送10，平均單杯39元。

7-11每日0點上架濃萃美式買8送8
7-11在2月4日補班日當天，祭出一日限定的精品拿鐵買1送1，原先要價高達90元，搭配自備杯折5元最低40元就能爽喝。而小資上班族則不可錯過目前進行中的開工促銷，每天在APP都會開賣濃萃美式買8送8、濃萃拿鐵買5送2，由於大杯濃萃美式平均只要25元，幾乎上架不到半天就完售，不過每日凌晨0點都會釋出全新1萬2500組，到2月6日前天天都有搶買機會，每日每會員限購2組，可兌換至4月30日。

▲APP每日限量開賣濃萃美式買8送8、濃萃拿鐵買5送2。（圖／7-ELEVEN提供）
▲APP至2月6日前都有濃萃美式買8送8，每日限量1萬2500組，於凌晨0點補貨上架。（圖／7-ELEVEN提供）

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