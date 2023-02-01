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沒賣防疫險全身而退！磊山保經業績年增2成　今年目標3成

▲磊山保經在2021年12月宣布停止受理防疫險，也安然躲過防疫險風暴，全年僅2件糾紛，而2022年業績也不受影響，仍逆勢成長了2成。（圖／記者顏真真攝）
▲磊山保經在2021年12月宣布停止受理防疫險，也安然躲過防疫險風暴，全年僅2件糾紛，而2022年業績也不受影響，仍逆勢成長了2成。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

新冠疫情肆虐，不僅許多民眾的生計受到影響，台灣保險業也在這一波疫情中大震盪，光防疫險理賠就超過2千億元，爭議更是不斷，不過，磊山保經2021年12月宣布停止受理防疫險，也安然躲過防疫險風暴，全年僅2件糾紛，2022年首年度保費仍有32.6億，業績成長20.8%。展望2023年，磊山保經業務總經理林世德也立下業績成長30%目標，更期許保經界的「小學生」磊山，2年後市占率可以「坐四望三」躋身前三強。

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林世德今（1）日表示，2021年全台灣迎來三級警戒，許多公司行號停擺運作，當時磊山就以快速轉變，幾乎無縫接軌線上運作，在三級警戒後，更大幅度的提升了業務端資訊應用效能，讓業務部隊即使身處不斷變化的環境氛圍，都能高標高效的完成對客戶的服務。

即便2022年3月起美聯準會連續升息，加上宏泰薰衣草漲實支實付保費事件、快篩即確診等。還有9月的禾馨診所事件等，業務員人員也大減5900人，其他包括責任準備金利率調升、65歲以上錄音，對保險業來說，2022年可說是挑戰很大的一年。

不過，他也透露，磊山保經在2021年12月就宣布停止受理防疫險，希望守法規、不願冒法遵風險，更在乎客戶保單承保，請客戶去網路投保，因此，2022年磊山僅發生2件防疫險糾紛，亦安然度過了這次防疫險風暴。

磊山保經董事長李佳蓉也提到，這3年感謝所有客戶與夥伴的支持，各式挑戰出交出不錯的成績。即便磊山在保經界仍算「小學生」只有13年的資歷，但在保經界30幾年歷史中不算老，在疫情下逆勢成長，希望能提升保經人對客戶達到安生立命的任務，將來一定會有更美好的事情發生，她也期許員工創新執行，做出更好的成績。

展望2023年，林世德則強調，這是非常關鍵的年份，對保險經紀人行業來說，也將面臨大洗牌狀態。根據TNLR（關鍵議題研究中心）2022年做的市調報告指出，在提供客觀個人化保險服務面，不受特定保險公司限制的保險經紀人，有機會受到愈來愈多消費者青睞，這也是為什麼近幾年保險經紀人行業逐漸備受重視的原因。而許多傳統通路的保險從業人員也看到了這樣的發展，紛紛轉往保險經紀人產業發展。

他也談到，磊山從2021年推出雙軌業務制度後，獨有的制度轉換模式，曾引起業界大量討論，經過兩年的調整，制度及配套措施更完全，也吸引越來越多優秀的從業人員轉往磊山發展。2022年磊山業績成長20.8%，新報聘人數達610位夥伴。

面對2023年，林世德也公布了新年目標與計劃，業績目標成長30%，同時堅守保險本質，為客戶規劃足額家庭保障，新增1500壽險保額，並啟動藝文深耕永續發展計畫，實踐ESG目標為台灣永續發展盡力。此外，磊山也要新增報聘1000人的目標﹐並持續財務補助方案，幫助有心轉職的人才。

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