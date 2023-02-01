沒賣防疫險全身而退！磊山保經業績年增2成　今年目標3成

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即便2022年3月起美聯準會連續升息，加上宏泰薰衣草漲實支實付保費事件、快篩即確診等。還有9月的禾馨診所事件等，業務員人員也大減5900人，其他包括責任準備金利率調升、65歲以上錄音，對保險業來說，2022年可說是挑戰很大的一年。
不過，他也透露，磊山保經在2021年12月就宣布停止受理防疫險，希望守法規、不願冒法遵風險，更在乎客戶保單承保，請客戶去網路投保，因此，2022年磊山僅發生2件防疫險糾紛，亦安然度過了這次防疫險風暴。
磊山保經董事長李佳蓉也提到，這3年感謝所有客戶與夥伴的支持，各式挑戰出交出不錯的成績。即便磊山在保經界仍算「小學生」只有13年的資歷，但在保經界30幾年歷史中不算老，在疫情下逆勢成長，希望能提升保經人對客戶達到安生立命的任務，將來一定會有更美好的事情發生，她也期許員工創新執行，做出更好的成績。
展望2023年，林世德則強調，這是非常關鍵的年份，對保險經紀人行業來說，也將面臨大洗牌狀態。根據TNLR（關鍵議題研究中心）2022年做的市調報告指出，在提供客觀個人化保險服務面，不受特定保險公司限制的保險經紀人，有機會受到愈來愈多消費者青睞，這也是為什麼近幾年保險經紀人行業逐漸備受重視的原因。而許多傳統通路的保險從業人員也看到了這樣的發展，紛紛轉往保險經紀人產業發展。
他也談到，磊山從2021年推出雙軌業務制度後，獨有的制度轉換模式，曾引起業界大量討論，經過兩年的調整，制度及配套措施更完全，也吸引越來越多優秀的從業人員轉往磊山發展。2022年磊山業績成長20.8%，新報聘人數達610位夥伴。
面對2023年，林世德也公布了新年目標與計劃，業績目標成長30%，同時堅守保險本質，為客戶規劃足額家庭保障，新增1500壽險保額，並啟動藝文深耕永續發展計畫，實踐ESG目標為台灣永續發展盡力。此外，磊山也要新增報聘1000人的目標﹐並持續財務補助方案，幫助有心轉職的人才。