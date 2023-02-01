逢甲大學旁驚傳隨機攻擊！刺青男持開山刀砍人 警追查中
逢甲大學附近、福上巷319弄一帶，昨（31）日驚傳有男子持開山刀隨機攻擊路過行人，有逢甲大學校友在Dcard討論區分享此事，引發當地網友高度關注，目前警方已接獲報案，正在調閱監視器釐清案情。
編輯中心/綜合報導
原PO在Dcard以「危險！福上巷319弄砍人」為題發文，透露自己妹妹昨天坐在機車後座，行經逢甲大學旁的福上巷319弄時，突然有男子持開山刀上前攻擊，幸好機車騎士油門一催成功躲過，但是「開山刀離她就只有一隻折疊傘的距離」，十分驚險。
原PO形容男子「右肩膀有刺青、沒穿上衣、眼神迷茫」，靠近後沒說任何話就揮刀攻擊，沒砍到後還想從後追上，只是被車流擋下。原PO妹妹是在昨日早上10點多被攻擊，接著當天下午、晚上，該巷子都有人報警，還有救護車駛入，雖然不確定是否都與該男子有關，但原PO還是忍不住提醒大家，路過該巷子一定要提高警覺，「能不走就不要走，遇到不對勁，先跑再說！」
文章引起當地網友熱議，還有人回覆表示，自己幾年前也曾在逢甲大學附近，遇見疑似持開山刀攻擊路人的人，不知是否為同一人。據了解，警方已經接獲報案，目前正在調閱監視器釐清案情，會全力追緝嫌犯到案。（編輯：倪浩軒）