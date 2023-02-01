《不怕輸的才是贏家》　德國作家卡特琳娜分享創作歷程

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「怕輸」不只是德國兒童會遇到的問題，也是台灣父母擔憂的問題。2021年9月信誼基金會「親子互動情緒教養」調查發現，近6成的台灣父母從孩子3歲開始，就為孩子的挫折忍受力而困擾；同時2018年OECD做的PISA全球性學生能力評量也發現，台灣「學生害怕失敗指數」世界排名第一。
為何以怕輸為主題創作圖畫書？卡特琳娜提到，怕輸這個問題不僅是兒童的問題，大人也普遍有這個狀況，甚至總統也不例外，她承認自己就是個怕輸的人，創作這本書也是在自我提醒。
孩子已近20歲的卡特琳娜回憶到，以前常在孩子身邊畫畫，當時年幼的孩子看了不喜歡，便會直接把它劃掉，然後叫她重新畫。她甚至開玩笑的說，有了這本書，孩子不再拒絕她或亂發脾氣了。
當孩子輸不起耍賴哭鬧時該怎麼處理？卡特琳娜建議家長，孩子正在鬧脾氣時可以不用過度理會，只要靜靜陪在孩子身邊，並且讓他們利用深呼吸來沉澱情緒，一次又一次，孩子便會在挫折中逐漸成長。
她說，家長只要和孩子共讀《不怕輸的才是贏家》就能發現，遊戲的重點不在輸或贏，輸了不代表你的表現不佳，「不管是輸或贏，都能讓我們從中獲得寶貴的經驗，所以可以說其實每一次的比賽都是雙贏。」
現場親子反應熱烈，有孩子詢問「為什麼獨角獸的眼淚是彩虹色？」卡特琳娜幽默回道，她認識的獨角獸都是這個顏色的。
有讀者感到好奇，為什麼她會畫「招財貓」這樣具東方色彩的角色在書中呢？卡特琳娜表示，她有早上慢跑的習慣，每天在柏林街道慢跑都會經過一家櫥窗有一隻招財貓的商店。她便想這隻招財貓除了商店還能出現在哪裡呢？出現在森林裡好嗎？聽說招財貓能夠帶來好運，那麼牠輸了會有什麼表現呢？想想滿有趣的，便在書中誕生了這個角色。
信誼基金會表示，卡特琳娜特別喜歡在書中隱藏有趣的故事線，這本書除了招財貓，也安插了有趣的故事線，譬如在森林裡發現手機的貓頭鷹，完全著迷於手機，直到手機沒電為止。孩子喜歡重複閱讀同一本書，所以她喜歡在主線故事外安排一點小驚喜，讓孩子們慢慢去挖掘。
信誼基金會提到，台北國際書展活動至2月5日，信誼以《書之子》為題，打造了近4公尺高的大書，讀者到現場打卡便可獲得「經典角色+心靈語錄」小卡，同時也為讀者規畫了15場現場活動，歡迎讀者上網報名。