台北電玩展明開幕！《神魔之塔》夯爆 老玩家卡位搶進場
▲台北國際電玩展明（2）日在南港展覽館1館開幕，今（1）日就有熱血玩家到場外排隊，希望拿到自己喜愛的贈品和好康。（圖／記者張志浩攝）
記者張志浩/綜合報導
2023-02-01 18:56:42
台北國際電玩展2023（Taipei Game Show，TGS）將於明（2）日在南港展覽館1館開幕，此次匯集來自25國共275家廠商開展，可說是疫情後最大的電玩盛會，官方預估4天展期將超過30萬人次參與，其中本次的最大參展商，同步慶祝10週年的手遊《神魔之塔》一直以來都是台北國際電玩展的最大熱門，此次展期祭出各式優惠，也讓不少資深老玩家紛紛在開展前一天就到場外卡位，從桃園北上的資深玩家梁先生更是今（1）日早上9點就到場排隊，從2016年就不缺席的他難掩興奮情緒，直呼「今年就是衝著前100名可獲得的《神魔之塔》畫冊而來，未來如果還有20、30週年，不管幾歲都會再來排隊。」
台北國際電玩展今日現場各廠商都正進行攤位最後規劃，而場外等待進場的玩家也沒閒著，《神魔之塔》10年資深老玩家梁先生和2位友人宋先生、鄭先生今日一早約9點多就到場外打地鋪卡位，三人備齊飲料、糧食和行動電源，準備迎接夜晚和明日開幕的到來。 宋先生表示，自己玩了《神魔之塔》10年，期間甚至經歷帳號被盜用的悲劇，但仍不減他對《神魔之塔》的熱情，從2016年的台北國際電玩展開始，就年年參與《神魔之塔》系列活動，今天一早就自己從桃園騎車上台北排隊，他更透露，過去幾年還會帶著家人一起排隊，只可惜今年父母沒空，才與朋友相約前往。 ▲今年邁入10週年的手遊《神魔之塔》一直都是台北國際電玩展的最大熱門，此次展期祭出各式優惠，也讓不少資深老玩家紛紛在開展前一天就到場外卡位。（圖／記者張志浩攝）
第一次體驗台北國際電玩展排隊的鄭先生則說道，徹夜為自己喜愛的遊戲排隊是很熱血且特別的經驗，就算自己今晚還有一些事要處理，仍拜託朋友幫忙先卡住位置，讓自己明日能順利搶在前頭入場，他也笑說：「早上剛來的時候工作人員才剛在貼排隊路線，連路線都還沒圍出來，發現自己是頭香真的很開心。」
據了解，《神魔之塔》開發商 Madhead 本次投入超過5000萬預算於台北國際電玩展，也是本次最大參展商，佔地超過170格，台北國際電玩展主辦方也表示，預期2/2至2/5展出期間，《神魔之塔》仍會是最多玩家的聚集地，其餘包括PlyaStaion經銷商普雷伊、任天堂等攤位預計也將湧入大批人潮，展前一天預估，人潮將比去年秋季推測的30萬人次還要多，喜愛電玩的玩家們儂錯過一年一度的盛會。 ▲《神魔之塔》在場外備齊地墊、行動電源和飲食，準備準備迎接夜晚和明日台北國際電玩展開幕的到來。（圖／記者張志浩攝） ▲台北國際電玩展2/2至2/5每天上午9點至傍晚5點於南港展覽館登場。（圖／記者張志浩攝）