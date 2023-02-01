台灣排除阻力 睽違3年重返參加阿拉伯醫療展

蓮潭燈會全台最大萌兔　國內外網紅激推

▲日本網紅iku老師（右）與高市府觀光局長高閔琳（左）在「翻轉未來視」前萌拍。（圖／高市府觀光局提供）
▲日本網紅iku老師（右）與高市府觀光局長高閔琳（左）在「翻轉未來視」前萌拍。（圖／高市府觀光局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

高雄蓮潭燈會自開幕以來，每天平均湧入十萬人次，其中以高達18米的全台最大主燈「萌兔隊長ㄇㄚˊ幾」最為吸晴，吸引許多國內外網紅拍照打卡、推薦賞燈以及各種順遊高雄的玩法。高市府觀光局長高閔琳表示，精彩的蓮潭燈會只到2月5日，歡迎全國朋友快來高雄賞燈祈福，在地消費200元還能抽iPhone，為兔年開啟好運勢。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高閔琳強調，今年高雄蓮潭燈會首次移師左營，有別以往的藝術光影燈飾，回歸傳統生肖，帶給民眾滿滿兔年意象，是全台最療癒、最有趣的兔兔樂園，除有應景的兔年主題燈飾，更結合蓮池潭周邊廟宇的參香祈福活動，同時還邀請充滿「生猛有力的高雄魂」的八家將、官將首、18衙役、皮影戲等知名民俗藝陣演出，觀光局也特地邀請許多在台的國內外網紅，前來高雄蓮潭燈會體驗正港的台灣味，藉由燈會感受越在地、越國際的節慶氣氛。

▲吉雷米（左）巧遇高市府觀光局長高閔琳（右），猜燈謎考也順利過關。（圖／高市府觀光局提供）
▲吉雷米（左）巧遇高市府觀光局長高閔琳（右），猜燈謎考也順利過關。（圖／高市府觀光局提供）
「過年不去高雄，要去哪裡？」來自日本的YT網紅iku老師，以「24小時玩高雄」為企畫主題，帶著女兒Puchi南下高雄，到蓮潭燈會找全台最大的兔子，在2天1夜的旅遊中，iku老師和女兒不但找到「萌兔隊長ㄇㄚˊ幾」主燈，還造訪300年歷史的左營鳳邑舊城城隍廟、品嚐在地美食黑輪及杏仁茶、百年伴手禮棋餅，示範一段親子小旅行，感受滿滿台灣過年氣氛，iku老師笑稱高雄什麼都大，路大、房子大、公園大、美食大、燈會也大，高雄可以改名為「大雄」。

此外，像是法國籍外景節目主持人「吉雷米-一粒米」、台灣小姐邱怡澍（Joyce）同時也是YT網紅、港都電台DJ凱莉等人，也都大讚蓮潭燈會好拍、好逛也好玩。

觀光局補充說明，為回應民眾熱情敲碗，大小朋友都喜愛的雄meet兔提燈將加碼發送！只在2月4、5日下午3點，在「高雄物產館後廣場、左營孔子廟泮宮門前、台鐵左營站(翠華路及新莊一路路口)、蓮池潭兒童公園(翠華路及明潭路路口)」等4個地點發送，請民眾把握最後機會。觀光局更貼心呼籲，燈會期間蓮池潭周邊停車空間有限，欲前來賞燈的民眾請搭乘大眾交通運輸至活動現場，最為方便省事。更多資訊請上2023高雄蓮潭燈會官方網站查詢。

蓮潭燈會超好玩！全方位虛實遊戲體驗登場

「密師白兔之富樂吉祥」特展　佛光緣美術館高雄館展出

內惟聲響實驗作品場場爆滿　知名指揮家陳美安即興指揮

高雄蓮潭燈會打造超萌「ㄇㄚˊ幾兔」水陸雙主燈

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀