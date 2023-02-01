蓮潭燈會全台最大萌兔　國內外網紅激推

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「過年不去高雄，要去哪裡？」來自日本的YT網紅iku老師，以「24小時玩高雄」為企畫主題，帶著女兒Puchi南下高雄，到蓮潭燈會找全台最大的兔子，在2天1夜的旅遊中，iku老師和女兒不但找到「萌兔隊長ㄇㄚˊ幾」主燈，還造訪300年歷史的左營鳳邑舊城城隍廟、品嚐在地美食黑輪及杏仁茶、百年伴手禮棋餅，示範一段親子小旅行，感受滿滿台灣過年氣氛，iku老師笑稱高雄什麼都大，路大、房子大、公園大、美食大、燈會也大，高雄可以改名為「大雄」。
此外，像是法國籍外景節目主持人「吉雷米-一粒米」、台灣小姐邱怡澍（Joyce）同時也是YT網紅、港都電台DJ凱莉等人，也都大讚蓮潭燈會好拍、好逛也好玩。
觀光局補充說明，為回應民眾熱情敲碗，大小朋友都喜愛的雄meet兔提燈將加碼發送！只在2月4、5日下午3點，在「高雄物產館後廣場、左營孔子廟泮宮門前、台鐵左營站(翠華路及新莊一路路口)、蓮池潭兒童公園(翠華路及明潭路路口)」等4個地點發送，請民眾把握最後機會。觀光局更貼心呼籲，燈會期間蓮池潭周邊停車空間有限，欲前來賞燈的民眾請搭乘大眾交通運輸至活動現場，最為方便省事。更多資訊請上2023高雄蓮潭燈會官方網站查詢。