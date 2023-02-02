三星S23系列旗艦新機動手玩！夜拍有感、S Pen進化趨緩

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拍照部分，Galaxy S23 Ultra搭載最高2億畫素主鏡頭，相較於上一代的1億畫素有翻倍的進階，實際現場試拍，讀取速度受惠於最新Galaxy專屬的Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2行動平台，即便是2億畫素的肥大檔案也能快速處理。但認真來思考一下，真的會經常用到2億畫素嗎？或許在特定的場景之下會有需求，但一般來說1200萬畫素分享到社群都已經相當夠用了。
這次S23 Ultra自拍前鏡頭不僅沒有進階，甚至比上一代再降階，從4000萬畫素降至1200萬畫素，官方給了一套說法，S23 Ultra較前代升級為Dual Pixel對焦技術，對焦速度可以更快，提高成像品質，同時搭載Super HDR自拍相機，可拍攝60fps影片。實際在現場請模特兒在低光源下自拍，大致上都能有不錯的細節表現和準確對焦。
再來就要提到S Pen了，根據官方分析的使用者輪廓，上一代Galaxy S22 Ultra使用者最喜愛的特點，就是內建S Pen，同時，喜愛S Pen的Noter佔購機比例將近3成，因此S Pen成為了關注焦點。這次S Pen可透過智慧選取，偵測圖像中的日期、時間、地址、電話、email、網址等資訊，進一步建議開啟特定應用程式，另外與Google深化合作，可支援Chrome、Message、Google Map等應用程式，於網址欄、搜尋欄手寫便能直接轉換為文字。整體來看，其實並沒有太令人驚豔的功能加入，是有點可惜。
手機王總編張利安受訪表示，這次S23系列的整體設計更加一致性，且值得一提的是，三款手機的相機都拿掉輪廓設計，雖然相機輪廓具備更好的品牌辨識度，但模組相對較大且突兀，拿掉後更加簡約，鏡頭也不會有凸出感。從整體規格來看，夜拍算是比較有感。
比較可惜的是，每年Note系列民眾會特別期待S Pen的功能進階，以往也會有比較多的新功能推出，近年S Pen整併到整併到S系列後，可以看到S Pen的進步幅度有限，今年S23 Ultra強調的是協作部分加強，S Pen的硬體在S23 Ultra並不如Note時代有大幅度進展。至於該不該換機，張利安認為如果目前持有Galaxy S22 Ultra，除非很喜歡Galaxy S23 Ultra新色，像是粉紫或是綠色，否則目前沒有強烈非換不可的理由，至於Note用戶則是該換了！