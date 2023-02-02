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三星S23系列旗艦新機動手玩！夜拍有感、S Pen進化趨緩

▲三星發表最新旗艦機S23系列，實際體驗後，手機王總編張利安表示：「夜拍升級有感，但S Pen進化趨緩有點可惜」 。(圖／記者周淑萍攝)
▲三星發表最新旗艦機S23系列，實際體驗後，手機王總編張利安表示：「夜拍升級有感，但S Pen進化趨緩有點可惜」 。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

三星於台灣時間今(2)日凌晨發表上半年最新旗艦機Galaxy S23系列，共有3款機型，分別為頂規6.8吋螢幕的Galaxy S23 Ultra、6.6吋螢幕的Galaxy S23+和6.1吋的Galaxy S23，《NOWnews今日新聞》記者在台灣記者會搶先試玩新機，同時將Galaxy S23 Ultra和上一代Galaxy S22 Ultra比一比，新機整體稍大一些，但持握感並沒有太大差別。手機王總編張利安體驗後表示：「從規格來看，夜拍應該會有感升級，但S Pen 被整併進S系列後，在進化上感覺趨緩，有點可惜。」

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三星Galaxy S23 Ultra為新機的頂規款，身為目前三星最強旗艦手機，規格「給好給滿」絲毫不意外，如果目前持有Galaxy S22 Ultra值得換機嗎？實際將兩台拿來稍微比一比。外型上S23 Ultra稍微大了一些且更加方正，但如果是實際上手握持，其實並不會有特別的感覺。

▲三星兩代旗艦機比一比。(圖／記者周淑萍攝)
▲實際將三星S23 Ultra(左)和S22 Ultra(右)兩代旗艦機比一比，兩款手持握產差異不大。(圖／記者周淑萍攝)
拍照部分，Galaxy S23 Ultra搭載最高2億畫素主鏡頭，相較於上一代的1億畫素有翻倍的進階，實際現場試拍，讀取速度受惠於最新Galaxy專屬的Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2行動平台，即便是2億畫素的肥大檔案也能快速處理。但認真來思考一下，真的會經常用到2億畫素嗎？或許在特定的場景之下會有需求，但一般來說1200萬畫素分享到社群都已經相當夠用了。

這次S23 Ultra自拍前鏡頭不僅沒有進階，甚至比上一代再降階，從4000萬畫素降至1200萬畫素，官方給了一套說法，S23 Ultra較前代升級為Dual Pixel對焦技術，對焦速度可以更快，提高成像品質，同時搭載Super HDR自拍相機，可拍攝60fps影片。實際在現場請模特兒在低光源下自拍，大致上都能有不錯的細節表現和準確對焦。

▲2023三星。(圖／記者周淑萍攝)
▲S23 Ultra 自拍鏡頭畫素從帳面上來看降級，但官方解釋會比上一代擁有更好的對焦和夜拍品質。(圖／記者周淑萍攝)
再來就要提到S Pen了，根據官方分析的使用者輪廓，上一代Galaxy S22 Ultra使用者最喜愛的特點，就是內建S Pen，同時，喜愛S Pen的Noter佔購機比例將近3成，因此S Pen成為了關注焦點。這次S Pen可透過智慧選取，偵測圖像中的日期、時間、地址、電話、email、網址等資訊，進一步建議開啟特定應用程式，另外與Google深化合作，可支援Chrome、Message、Google Map等應用程式，於網址欄、搜尋欄手寫便能直接轉換為文字。整體來看，其實並沒有太令人驚豔的功能加入，是有點可惜。

手機王總編張利安受訪表示，這次S23系列的整體設計更加一致性，且值得一提的是，三款手機的相機都拿掉輪廓設計，雖然相機輪廓具備更好的品牌辨識度，但模組相對較大且突兀，拿掉後更加簡約，鏡頭也不會有凸出感。從整體規格來看，夜拍算是比較有感。

比較可惜的是，每年Note系列民眾會特別期待S Pen的功能進階，以往也會有比較多的新功能推出，近年S Pen整併到整併到S系列後，可以看到S Pen的進步幅度有限，今年S23 Ultra強調的是協作部分加強，S Pen的硬體在S23 Ultra並不如Note時代有大幅度進展。至於該不該換機，張利安認為如果目前持有Galaxy S22 Ultra，除非很喜歡Galaxy S23 Ultra新色，像是粉紫或是綠色，否則目前沒有強烈非換不可的理由，至於Note用戶則是該換了！

▲2023三星。(圖／記者周淑萍攝)
▲這次S Pen沒有特別令人驚豔的功能推出，有點可惜。(圖／記者周淑萍攝)
 

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