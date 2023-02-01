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波動2022！海外股票基金洗牌　前二強規模約百億元

▲根據投信投顧公會資料，歷經2022年的波動，規模能維持在50億元的截至去年底共有14檔，包括野村環球基金100.04億元、投信發行規模最大醫療相關基金PGIM保德信全球醫療生化基金96.6億元，以及老字號統一強漢基金71.39億元。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲根據投信投顧公會資料，歷經2022年的波動，規模能維持在50億元的截至去年底共有14檔，包括野村環球基金100.04億元、投信發行規模最大醫療相關基金PGIM保德信全球醫療生化基金96.6億元，以及老字號統一強漢基金71.39億元。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者許家禎／台北報導

投信發行基金規模大洗牌！根據投信投顧公會資料，歷經2022年的波動，規模能維持在50億元的截至去年底共有14檔，包括唯一破百億的野村環球基金100.04億元、投信發行規模最大醫療相關基金PGIM保德信全球醫療生化基金96.6億元，以及老字號統一強漢基金71.39億元。另外如復華全球大趨勢、第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益、國泰中國內需增長等基金規模也維持在60億元以上。

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進一步來看去年規模增減變化，在投資人持續扣款買單、績效逆勢突圍等因素推升下，共有4檔基金規模僅小幅下滑在2.5億元內，包括第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金、安聯全球綠能趨勢基金、PGIM保德信全球醫療生化基金，以及路博邁5G股票基金，清一色為產業型基金，且這些產業皆具備防禦或長線成長特性，顯見在市場震盪時，長線前景看升的相關基金仍持續受到投資人青睞。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，不僅投資人看好醫療產業，法人更是對醫療產業的防禦特質情有獨鍾，統計2022年整體醫療產業類股呈現資金淨流入，其中，生物科技產業類股資金淨流入金額達34億美元之多，醫療服務產業也吸金3.68億美元。在總體經濟環境不確定性高的環境中，大型製藥及大型生技公司獲利率高且財務健全，因此不畏升息，營收獲利穩定，此外，產業研發持續，成長前景及能見度優於其他產業，加上股價評價合理，吸引法人資金優先加碼布局。

▲根據投信投顧公會資料，歷經2022年的波動，規模能維持在50億元的海外股票型基金截至去年底共有14檔。（圖／保德信提供）
▲根據投信投顧公會資料，歷經2022年的波動，規模能維持在50億元的海外股票型基金截至去年底共有14檔。（圖／保德信提供）
江宜虔舉例，去年12月19日生技製藥公司Madrigal Pharmaceuticals公布治療非酒精性脂肪肝炎與肝纖維化藥品第三期臨床實驗正面結果，單日股價暴漲268%，由於目前全球沒有核准任何一項治療非酒精性脂肪肝炎的藥物，隨著全球肥胖、糖尿病及心血管疾病罹患率節節高升，肝臟脂肪堆積導致肝臟細胞遭破壞，形成脂肪肝炎的人數持續上升，相關用藥需求市場龐大，研發進度備受市場矚目，臨床結果也反映在股價表現上。

江宜虔表示，展望2023年，醫療產業的研發進度及併購題材仍被看好，大型製藥及大型生物科技公司仍具投資價值，加上聯準會今年有望放慢升息步伐，利率環境逐漸穩定，有利於具有研發實力的中小型生物科技類股可望於今年度展現更佳的表現。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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