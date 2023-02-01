WBC／餅總30人名單有底　林子偉不排除以外野手出賽

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旅外野手林子偉今天正式加入國家隊集訓，但是集訓首日的練習都是以外野為主，而並非他以往熟悉的二壘、游擊防區，餅總認為他因為剛結束澳洲職棒的賽事，身體確實都還在比賽的狀態，加入集訓第一天安排他練習外野，希望先讓他從比較不熟悉的外野開始融入球隊練習，未來在國家隊預計讓他擔任球隊工具人的角色，也不排除讓他以外野手身份出賽。
讓林子偉以外野手出賽，林岳平坦言還有打擊火力的考量，因為目前陣中包含鄭宗哲及江坤宇兩位中線年輕選手，在游擊防區的守備能力都十分活躍，林子偉則是陣中較擅長攻擊的選手，不希望他在攻防兩端都負擔太吃重的角色，希望先借重他的打擊，讓其他守備能力同樣優異的選手負責防守端。
目前台灣隊的陣容，餅總已經先把林立、岳東華以及林子偉三位選手定位為工具人的角色，但林立會先以二壘為主，林子偉則會是球隊工具人的第一順位，其他球員包含張育成會以一、二壘為主，吳念庭則是因為母隊埼玉西武獅球團要求，將會讓他多以一、三壘防區做出賽。
對於情蒐的狀況，餅總表示還沒讓教練團及選手知道，會等到8、9號才會開始公佈給教練及選手們，因為目前集訓才剛起步，距離比賽還有一段時間，希望先把隊內的狀態提升，等到快進入到比賽時，再來導入對手的情報與資訊。
近期引進的智慧發球機，餅總指出球隊會慢慢加入到練習中，先跟情蒐人員來討論過往對手的模擬數據後，一開始會先以意象訓練跟球，但因為發球機的球速較快，若要開始打擊訓練，會微調球速避免受傷。