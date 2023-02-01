藍轟陳建仁愛錢 卓冠廷：攻擊奉獻研究的學者很沒良知
行政院長陳建仁保留49萬元高薪特聘研究員一職，遭中廣董事長趙少康狠酸戀棧愛錢，議員徐巧芯也提到，指擔任有給公職本來就不能享卸任禮遇，且中研院特聘研究員4年待遇高達2646萬元，比2300萬元還多。對此民進黨議員卓冠廷反嗆，陳建仁放棄4年不工作就可拿2300萬元的待遇，國民黨卻要污衊國內第一醫學學者戀棧愛錢，攻擊一位奉獻癌症研究的學者，稱其回到學術界是貪錢，「真的是很沒良知。」
記者陳威叡／台北報導
卓冠廷強調，這是不工作領禮遇金與工作領月薪，院長陳建仁放棄了4年不工作就可拿2300萬元的禮遇，但國民黨就是要污衊台灣第一的醫學學者戀棧愛錢，徐巧芯更幫濫用邏輯謬誤的趙少康護航，「說我數學差，我就說你們2位邏輯更差。」
卓冠廷說，陳建仁2020年卸任副總統有選擇，一個是躺著不做事，就可以領副總統禮遇，國家就是要每年用上百萬，支付副總統禮遇金和辦公室各種費用；另一個則是回中研院做研究，為醫學癌症研究貢獻，但是回中研院依法就要放棄副總統禮遇，工作領月薪。
卓冠廷指出，若陳建仁是愛錢財勝過於學術，大可以去民間公司任職，一邊繼續領禮遇，一邊拿薪水，通通都拿，何必回到限制多多的公職作研究，也提及陳建仁回到中研院後，和其他研究者發表了3篇期刊，繼續投身研究，替台灣和人類癌症醫學做貢獻。
卓冠廷表示，陳建仁發表過的論文，被引用次數高，因此在知名科學網站的統計排名中，是台灣醫學科學家第一名。身為民代，每天服務選民接觸生老病死，深深尊敬醫護人員，認為去攻擊一位奉獻癌症研究的學者，稱其回到學術界是貪錢，真的是很沒良知。