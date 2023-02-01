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做不滿！林奕華3日任蔣萬安副手　謝佩芬：臉比犀牛皮厚

▲謝佩芬表示，國民黨視大安區為其禁臠，終究會嚐到被這股民怨反噬、被選票教訓的後果。（圖／記者陳明安攝）
▲謝佩芬表示，國民黨視大安區為其禁臠，終究會嚐到被這股民怨反噬、被選票教訓的後果。（圖／記者陳明安攝）

記者黃宣尹／台北報導

台北市長蔣萬安上任已超過1個月，第二位副市長內定由國民黨台北市大安區立委林奕華出任，不過職缺至今未補；雖然立法院國民黨團期盼林能拖到3月再上任，但今（1）日蔣萬安證實，林將於2月3日到台北市政府報到上任。林奕華第一任期即做不滿任期落跑，且技巧性讓該區立委無法補選，國民黨團還希望拖延等一連串爭議，持續引發輿論譁然。

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林奕華2020年首次競選的對手、民進黨國際部主任謝佩芬對此表示，林奕華的臉皮比犀牛皮還要厚，尚未上任就藐視這席副市長的神聖性，把個人政治算計置於全體市民利益之前，而蔣萬安允許、進而支持林奕華沒收一席副市長，可見國民黨視大安區為其禁臠。她相信，選民的眼睛是雪亮的，國民黨這種荒謬操作，終究會嚐到被這股民怨反噬、被選票教訓的後果。

▲謝佩芬2020年參選大安區立委，打出漂亮一仗，賴清德也多次到場站台。（圖／翻攝自謝佩芬臉書）
▲謝佩芬2020年參選大安區立委，打出漂亮一仗，賴清德也多次到場站台。（圖／翻攝自謝佩芬臉書）
談到林奕華巧妙算計，確定將於2月3日出任台北市副市長，落跑離開立院，謝佩芬說，林奕華今天宣布，2月3日終於要上任台北市副市長，一方面趕著收割2月5日登場的北市燈會政績與鎂光燈，另一方面沒收大安區立委補選，讓大安區選民在未來整整一年裡，沒有國會議員，「林奕華這種機關算盡的嘴臉，臉皮簡直比犀牛皮還要厚」。
 
謝佩芬說，對於林奕華而言，尚未上任就藐視這席副市長的神聖性，把個人政治算計置於全體市民利益之前，已經讓許多當初支持她選上立委的大安區選民認知到，她是一個自私自利、毫無誠信的政客，這場鬧劇，也讓大家看清蔣萬安缺乏市政領導力。

謝佩芬感嘆，過去一個多月以來，蔣萬安允許、進而支持林奕華沒收一席副市長，顯然對於蔣萬安而言，這席副市長是「可有可無」，沒有也沒差。 林奕華的鬧劇，更讓大家看到國民黨上下如何漠視大安區選民權益。

謝佩芬說，林奕華為了一個在蔣萬安心目中可有可無的副市長職位，執意沒收大安區立委補選。而國民黨從黨主席朱立倫以降，都認可林奕華這種雙面手法的作為，甚至用很多歪理幫她辯護開脫，可見國民黨視大安區為其禁臠，以為大安區選民沒有其他選擇，表現出徹底看不起大安區選民的高傲態度。 

謝佩芬說，自己始終相信，選民的眼睛是雪亮的。林奕華雖然成功地極大化了自己的私利，但她已然跨越政治誠信的底線，國民黨上下卻對她這種荒謬行徑極盡辯護之能事，終究會嚐到被這股民怨反噬、被選票教訓的後果。

▲林奕華將接任台北市副市長，除將無法做滿立委任期外，拖到2月才就職，技術性迴避補選也引發譁然。（圖／翻攝自林奕華臉書）
▲林奕華將接任台北市副市長，除將無法做滿立委任期外，拖到2月才就職，技術性迴避補選也引發譁然。（圖／翻攝自林奕華臉書）

林奕華讓大安區立委沒補選　老對手謝佩芬批機關算盡

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