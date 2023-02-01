今年有更多政治題！王美花這麼說　並提及續任最大挑戰　

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於美國聯準會將公布最新利率決策，市場預期將再升息1碼，王美花指出，經濟部比較重視的是經濟產業的因應，但從過年到現在大家對台股及台灣經濟發展看起來是有信心，經濟部會持續就經濟發展做努力。
至於基本工資調整部分，她知道很多人都很關心低薪，經濟部把整個產業發展做好，也有助年輕人薪水，薪資調整部分，勞動部有一個機制，會視經濟發展來做調整，過去這幾年就因經濟發展確實不錯，因此有所調整，再來要看未來1年經濟發展，如果比較正向發展對產業及基本工資都會有幫助。
有關用電大戶條款的檢討，經濟部能源局今日也召開首場研商會議，王美花指出，按規定本來就需要啟動跟大家做溝通，第一場是與環團溝通，環團對於用電大戶範圍與義務有所期待，經濟部後續將召開其他的協商場次，收集產業界等各方意見，預計今年底前提出。
對於新內閣已就位，她在新春團拜曾提到，新的一年要面對很多「政治題」，王美花今日也提出解釋，經濟部是負責產業經濟發展，但未來可能面臨選舉，她其實是提醒同仁，經濟部就產業經濟部分盡量做說明努力，但若碰到政治摻雜，可能要比較注意一點，她只是提醒同仁這事情而已。
談到她續任經濟部長面臨的最大挑戰，王美花說，在前院長蘇貞昌領導下，這幾年坦白講跨部會合作及大家形成的默契，是一個非常好文化養成及工作歷練。當然，新院長也有期許，即要給國人更溫暖照顧，國家各方面韌性要更強化，在新的一年中，不管特別條例相關產業推動，國際局勢會牽動國內經濟發展，經濟部也有法案在立法院，經濟部要一步一步推進，要讓施政更有感，這也是新院長給我們的期許，我們會更努力來做。