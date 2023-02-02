名家論壇》盧燕俐／台股還沒漲完，半導體是首選！

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從外資最新動態，即可瞧出端倪。外資結束了聖誕假期，從1月5日起，幾乎天天買超台股，尤其1月31日當天，台股大跌228點，但台幣盤中已驚見29.99元，外資也小幅買超29億元，可見熱錢積極湧入，而台幣也正式於2月1日收在29.965元，創5個月半新高。
外資擁抱台股，買超集中標的除了晶圓雙雄之外，跌深的壽險金融股，像是新光金與開發金，也是一大亮點。重要的是，外資已不再執著台積電今年EPS可能持平或小幅衰退，預估明年EPS有機會來到42~44元之間，以2月1日收盤價530元計算，本益比只有12倍，就歷年多頭本益比落在15~25倍的區間，仍具長線投資價值。
事實上，外資已連續三年賣超台股，自2020年到2022年，分別賣超5395億、4541億與1.23兆元，尤其去年的賣超金額，更創下史上新高。一旦外資回頭，持續買超不中斷，台股就還有上攻的力道。
那麼，這波投資人可以鎖定那些標的？我認為，半導體股是布局重心，主要是庫存調節有機會在第二季前結束，加上電動車商機大爆發，不少好股不是本益比只有10倍出頭(如世界先進)，就是具備軋空行情(如聯電)。
風險承受度較低的，可以優先選擇龍頭股，承受度較高的，也適合配置一些中小型股。台積電率先表態領漲後，接下來，中小型股將接棒演出，只要有業績支撐，或具跌深題材，都會輪漲。
當然，台股絕非天天漲不停，特別是元月已大漲1127點，創下21年來最強元月行情，短線上隨時有可能陷入震盪，即使後市看俏，仍應嚴選個股，並做好資金控管。
最後，要再三提醒的是，投資人即使不認同本波行情，也千萬不要隨意做空，畢竟「做空賺趴數，做多賺倍數」，做空一不小心，可能就會做錯，把累積多年來的資金全賠光，不得不慎！
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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