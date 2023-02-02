台北國際電玩展今登場！濕冷天氣大排長龍　玩家塞爆會場

2023台北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS）在歷經數個月的籌備後，終於在今（2）日於南港展覽館1館4樓揭幕，本次展覽可說是疫情後最盛大的電玩遊戲派對，熱度不輸才剛結束的台北國際動漫節，《NOWnews今日新聞》記者也前往南港展覽館展場外實際突襲，雖然早晨下著小雨，但眾多遊戲玩家仍不減熱情在外排隊等著搶拿好禮，甚至有民眾前一天早上就到場卡位，目標大多鎖定經典手遊《神魔之塔》、《明日方舟》和在場內販售PS5的經銷商「普雷伊」攤位。 我是廣告 請繼續往下閱讀 台北國際電玩展一直都是國內備受矚目的遊戲派對，此次匯集來自25國共275家廠商、1150格攤位開展，尤其《神魔之塔》推出10週年紀念系列限定活動，眾多玩家得知消息後都爭相排隊卡位，昨（1）日早上10點就到場的宋先生成功搶到《神魔之塔》頭香，他表示：「疫情之後很久沒參加過這麼大型的活動，真的很興奮。」▲台北國際電玩展今日開放入場前，入口就已湧現大量排隊人潮。（圖／記者張志浩攝）日前剛參加完台北國際動漫節的徐先生和王小姐透露，今天早上兩人為了避開人潮，選擇在8點30分到場排隊，不過一進入排隊區域才發現人潮比想像中的多，王小姐指出，今天兩人是來搶《明日方舟》的優惠，提及電玩展與動漫展的差異，她則認為「電玩展較多的是玩家間的互動，和動漫展都是去購物的感覺不同，不過疫情後能有這樣的實體活動真的要好好把握。」2023台北國際電玩展將從2/2至2/5於南港展覽館展出，開放入場時間為每日早上9點至傍晚5點，若沒有買到預售早鳥票的民眾，也可至現場購票，全票250元，主辦方也表示，預期《神魔之塔》仍會是最多玩家的聚集地，預估參展人潮將超過30萬人次還，喜愛電玩的玩家們絕不能錯過這一年一度的盛會。▲不只是內大排長龍，就連室外也有玩家不畏風雨，就是要排隊等待領取遊戲優惠。（圖／記者張志浩攝）台北電玩展明開幕！《神魔之塔》夯爆 老玩家卡位搶進場台北國際電玩展年後登場！1150攤位逛到爽 購票攻略快收台北電玩展PlayStation官方缺席！經銷商展場PS5有現貨台北國際電玩展焦點懶人包！任天堂超狂優惠 統神也來了