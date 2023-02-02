捷克準總統力主抗中　分析：一帶一路不再是重要項目

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加達斯表示，隨著彼得費亞拉（Petr Fiala）內閣於2021年底上任，新政府已明言，需要審查捷克與俄羅斯、中國的關係。而本次總統大選的2位參選人，帕維爾和巴比斯的共通點，就是都對中國不信任。就巴比什而言，這源於他對一家合資鈦白粉廠的巨額投資，該廠後來被中國合資方逐漸接管，他在多年後曾評論道，與不同性質的政權做生意相當困難。
此外，雖然選前巴比斯被認為，會對中俄比對西方更開放，但這不代表他會想要重複齊曼的老路；何況齊曼身為親中派，在其最後一次的全國新年演說中，也完全忽略了他最喜歡的中國投資話題。
至於帕維爾則是長期以來一直對中國持批評態度，主張對俄羅斯和中國強硬，繼續軍援烏克蘭，立場與總理費亞拉相近。儘管他並沒有將中國視為直接的軍事威脅，但透過反思中國對國際秩序和技術的干涉日增，金融和經濟已成為中國的影響力來源之一，甚至到了不分青紅皂白的地步。
加達斯認為，無論這場選舉是由誰勝出，中國對捷克政壇的參與空間可能不會那麼大，過去齊曼曾稱讚「一帶一路」倡議是捷克現代史上最重要的項目，但這點已經一去不復返。
捷克中國問題專家卡拉斯蔻娃（Ivana Karásková）在大選前也曾指出，中東歐國家與中國的關係每況愈下，除了經濟合作不如預期，在政治上也沒有共同的議程，研判選後捷克將加入波羅的海3國行列，退出由北京主導的中國-中東歐合作機制。