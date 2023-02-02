台股早盤漲逾140點 電玩展遊戲股、元宇宙喜氣洋洋
美股四大指數昨（1）日皆收漲，激勵台北股市今（2）日表現，早盤漲逾140點，來到15567點，漲0.9%。權值王台積電早盤漲10元，來到540元，也帶動其他半導體族群，其他重要電子股如聯發科、鴻海、日月光都走高。而今日台北國際電玩展開幕，遊戲股與元宇宙概念股紅通通，位速、宏達電飆漲停，威盛漲9%。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數上漲6.92點，或0.02%，收34092.96點；那斯達克指數上漲231.77點，或2%，收11816.32點；標普500指數上漲42.61點，或1.05%，收4119.21點；費城半導體指數上漲151.55點，或5.19%，收3073.47點。
台北股市今日開盤漲88.7點，加權股價指數以15508.83點開出，早盤漲逾140點，來到15567點，漲0.9%。晶圓代工龍頭、權值王台積電高檔持穩，早盤漲10元，來到540元，漲幅1.8%，也帶動聯電漲近2%，來到50.2元。世界先進也漲1.3%，力積電漲逾1%。其他重要電子股也強勁，如聯發科漲3%，南亞科、和碩、鴻海、國巨、旺宏、日月光都走強或漲1%上下。
今日台北國際電玩展登場，遊戲股紅通通，辣椒、上奇漲3%，昱泉、大宇資、網龍也漲1到2%，橘子、歐買尬、傳奇、宇峻、智冠都走高。另外，元宇宙概念股也上演慶祝行情，位速、宏達電飆漲停，威盛漲9%，驊訊、威鋒電子、佐臻漲6到7%，揚明光、鈺創、亞信、健策漲1到4%。