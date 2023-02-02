美Fed僅升息1碼 新台幣早盤強升逾3角見29.658元
在全美通膨持續走緩之際，美國聯邦準備理事會（Fed）如市場預期僅升息1碼，進一步放緩升息步調，美元指數滑落至100價位，亞洲主要貨幣大幅升值，新台幣兌美元今（2）日早盤也強升逾3角，一度來到29.658元，目前在29.664元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
美國去年12月消費者物價指數（CPI）年增率連續6個月走跌，進一步下滑到6.5%，並創1年多來新低，市場預期美國聯準會升息有望趨緩，果真聯準會今日凌晨宣布僅升息1碼，進一步放緩升息步伐，美元指數也進一步到100價位，但聯準會也聲明升息仍將繼續，今年降息並不適當。
不過，在美元指數走跌下，亞洲主要貨幣兌美元今日早盤大幅升值，其中韓元今日早盤升至1217.35兌1美元，日圓兌美元也升至128.46價位，而人民幣中間價亦大幅上調來到6.7130兌1美元，離岸人民幣兌美元也升值觸6.7103價位。
至於新台幣兌美元在前一交易日站上29字頭後，今日更在美國升息放緩，美元指數走弱，加上台股走揚，以29.9元、升值6.5分開出後，升幅持續擴大，並一度衝上29.658元、強升3.07角，目前在29.664元震盪整理。