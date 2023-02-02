全家補班出大招！特濃美式、玉米濃湯買1送1 拿鐵買6送6
連假10天後立刻迎來補班日，「連六」讓許多上班族吃不消，超商業者立刻端出咖啡、提神飲料來幫續命。四大超商中最晚公布補班優惠的全家，一出手就是大招，明（3）日起推出大杯特濃美式、嵜本玉米濃湯全買1送1，補班日當天還有「紅牛＋咖啡」平均68元，以及下周一繼續喝單品咖啡買6送6等。《NOWnews今日新聞》整理3大重點，一次打包補班好康。
記者黃韻文/綜合報導
📌好康1：咖啡、濃湯買1送1
還沒補班就先喝！明（3）日起至2月5日限時3天，到門市使用全盈+PAY支付，可享大杯特濃美式（55元）、嵜本玉米濃湯（65元）皆買1送1，且咖啡冰熱不限。線上APP隨買跨店取另有補班日限定活動，2月4日當天開賣6罐RedBull紅牛能量飲搭配6杯大杯特濃美式，提神組合價410元，等於「紅牛＋美式」平均68元，每位會員限購1組。
📌好康2：單品咖啡買6送6
周日才放假一天又要上班，2月6日周一「好咖日」接著喝，當天限定APP開賣單品美式、單品拿鐵（中杯／大杯）同品項買6送6，極鬆餅任選買6送3、約6.7折，以及Let’s Café罐裝咖啡買6送6，平均單罐30元，一次備好咖啡及下午茶存糧。
📌好康3：元宵湯圓2件8折
周日2月5日正是元宵節，若想吃顆湯圓應景一下，即日起至2月7日前，到門市買12款指定桂冠、義美湯圓，皆享2件8折、3件7.5折，任選兩件還可用119元加購湯姆貓與傑利鼠保冷袋。