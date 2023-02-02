好天氣掰！今起陰濕有雨 周六補班日「雨區擴大」要帶傘
要跟好天氣說掰掰了！根據中央氣象局預估，今（2）日迎風面降雨機率提高，桃園以北以及東半部地區會有局部雨勢，不過實際上最明顯降雨的地區落在基隆北海岸、宜蘭，越靠近山區降雨越明顯，到了明（3）日雨量會持續增多，尤其要注意的是週六補班日（2/4）受東北季風及華南雲雨區東移的雙重影響，雨量增加雨區擴大，除了北部及東半部地區有局部短暫雨外，中部地區亦有局部降雨機率，其他地區雲量增多，民眾出門上班可別忘記帶傘！
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象局預報員曾昭誠表示，今日東北季風增強，桃園以北地區、東半部雲量增多轉為陰冷天氣，有局部短暫降雨機率，基隆北海岸、山區降雨明顯，到了大台北地區雨勢漸緩，桃竹苗為多雲到晴，對中南部、東南部影響還不大。不過從明天開始降雨機率增加，到了週六補班日，加上華南雲雨區東移的影響，北部、中半部的雨量會增加，全台灣多為陰天，雨區擴大，中部地區開始零星飄雨。
今日氣溫沒有劇烈變化，主要是北部、宜蘭地區低溫回溫，高溫下降，白天高溫僅攝氏18、19度，中部地區攝氏21至25度，南部及花東地區攝氏25至30度。
天氣風險公司天氣分析師李至晟則表示，等到了下週日（2/5）元宵節後水氣就會減少，天氣逐漸變得穩定，各地多雲為主，不過下週開始中國華南到長江一帶的水氣持續偏多，由於這個季節中層大多是偏西風，這些水氣很容易順風下移影響台灣，目前來看下週一（2/6）會先帶來一波降雨影響中部以北地區，週二遠離後轉成東北季風天氣，這樣的過程在下週中後期恐頻繁出現，民眾要多加留意天氣預報。
空氣品質方面，東北季風南下，目前北部的擴散條件又好轉，雖然有挾帶一些境外污染，但量不多，而且大多是在中國沿岸到海峽一帶通過，空氣品質是普通的等級；而細懸浮微粒則被東北季風往南帶到下風處，目前在雲嘉南一帶較多，後續有機會進入高屏地區，加上後續降雨主要集中在北部跟東半部，沒有降雨清除的機會，南部呼吸道敏感的民眾需要多加注意！