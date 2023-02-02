通膨升息夾襲！逾4成民眾生活痛苦指數飆升、近2成需貸款

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也因為薪資漲幅程度遠追不上物價飆升，也導致所得弱化，Money101在2022年12月21日至2023年1月4日透過網路隨機市調，並回收4200份樣本數後，結果發現，有高達42.73%民眾感到痛苦，其中更有16.45%嚴重影響生活基本開銷。若以疫情前後作為時間分水嶺，探查物價與生活壓力變化，發現近2成消費者受疫情影響，在疫情期間已申辦貸款，而現階段仍有18.91%消費者表示對申辦信貸仍有高度的需求，才足以保持寬裕的現金流。
從市調結果也顯示，民眾欲貸款時，逾半數以上最為在乎最低利率（65.01%），緊接是還款期限（37.71%），其次為申辦通路優惠 （25.41%）、貸款最高額度（21.64%）、是否該銀行往來戶（19.23%）、撥款速度（13.69%）、多段利率計算（13.11%）。
Money101副理張書敏提醒，一般銀行推出的信貸利率約落在1%至18%，以貸款人角度當然利率愈低愈好，但必須特別注意，通常銀行貸款是「多段利率方案」，最低利率幾乎有期數限制，剩餘期數會依照貸款人信用表現、收入狀況做調整，利率也會因人而異。
市調結果也發現，有32.47%消費者曾經向2家以上，銀行機構成功申辦貸款，有28.81%僅向1家銀行申辦，另有36.03%表示尚無貸款經驗，也有2.7%消費者透過非合法金融機構借貸，顯示金融借貸市場，仍有潛在的高風險性及正確金融理財議題有待大眾關注。
若再經受試者回收問券進行交叉比對，消費者第一次申辦貸款的年齡層集中於20歲至40歲間，高達49.26%。特此，針對此年齡區間，觀測還款壓力的分佈狀態，市調結果也指出，有42.81％有還款壓力，但仍可負荷，另有27.51%感到還款壓力大，僅26.65%表示目前尚無還款壓力。