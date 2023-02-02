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翁達瑞護航陳建仁論文案　王鴻薇酸失去理智：有點同情他

▲筆名「翁達瑞」的旅美學者陳時奮批王鴻薇烏龍爆料陳建仁論文抄襲，王鴻薇則反擊陳建仁自承抄錄疏失，綠側翼還護航到失去理智。（資料照片／記者嚴俊強攝）
▲筆名「翁達瑞」的旅美學者陳時奮批王鴻薇烏龍爆料陳建仁論文抄襲，王鴻薇則反擊陳建仁自承抄錄疏失，綠側翼還護航到失去理智。（資料照片／記者嚴俊強攝）

記者翁子竣／台北報導

國民黨立委王鴻薇近來緊咬行政院長陳建仁學術論文涉抄襲爭議，筆名「翁達瑞」的旅美學者陳時奮則反批王鴻薇烏龍爆料，還酸「理虧的王鴻薇躲起來了」。對此，王鴻薇則在臉書發文直言，陳建仁自承抄錄疏失，綠側翼竟還護航到失去理智。王鴻薇也酸低端護航，這種阿Q勝利法，民進黨人看了不知道做何感想，「我都有點同情他。」

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翁達瑞昨在臉書發文批評王鴻薇，抹黑陳建仁涉嫌論文抄襲，根本是毫無證據的烏龍爆料。不僅如此，翁達瑞還秀出大批媒體報導截圖，反斥面對無知與邪惡的抹黑，「不要客氣，就是迎頭痛擊。只要把真相講清楚，媒體聲量就會出來。」

王鴻薇則發文反批綠側翼崩潰，並表示民進黨荒謬的護航、崩潰，早就已經是瘋狂的等級，很多塔綠班帳號、側翼網軍、假帳號洗留言攻擊她，這次陳建仁涉及的抄襲事件，讓他們再一次的群起集結，然而護航內容卻是荒腔走板。

王鴻薇說，對於她連連揭發論文抄襲，說理說不過，就質疑她的學歷，政大學士如何可以發現林智堅、陳建仁這麼高深的論文，還說一定是對岸幫忙，「要把對手通通打成中共同路人，這簡直笑死人」。她舉例，林智堅抄襲中華大份論文，幾乎整本都跟竹科管理局標案一樣，可以說林智堅的論文，小學畢業都知道抄襲，這種低端護航真的讓人啼笑皆非。

王鴻薇更嗆聲，翁達瑞更好笑，GOOGLE自己名字的搜尋頁面，說現在新聞都是翁達瑞，「他贏了！他成功幫陳建仁護航了！這種阿Q勝利法，民進黨人看了不知道做何感想，我都有點同情他。」

王鴻薇說，陳建仁涉及抄襲，雖期刊最後上架，但明確的就是被審查委員說涉嫌抄襲需要修正，經過修正後才上架，且台大學倫會也對此判決處罰相關人等。這些都是事實也有相關資訊，陳建仁就自承抄錄疏失，更因為這樣請辭國科會主委，事後更說自己其實沒看過內容，這樣掛名作者，這樣負責任，怎麼還敢理直氣壯，敢掛名不敢負責嗎？

最後，王鴻薇強調，陳建仁不是神，本該接受檢驗，在這些事實的基礎下，公理自在人心，持續揭發這些議題，她絕對不會退縮任何一步。

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