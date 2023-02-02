北台灣去年Q4房價漲幅收斂！利空夾擊躺平 估Q1繼續盤整
國內房市利空消息紛至，阻力越來越大，北台灣明顯出現漲幅收斂的趨勢！根據《住展雜誌》統計，北台灣2022年第4季新成屋、預售屋房價平均年漲幅約15.2％，較去年Q3減少2.9個百分點，漲幅未再創波段新高。《住展雜誌》企研室經理成采錡表示，多重利空因素讓買盤持續觀望，北台灣各縣市去年Q4房價上漲力道都不如Q3，新竹地區季漲幅更直接砍半，房價上漲速度像是「從高鐵轉乘台鐵」。隨著買氣續處低檔，及越來越多建商推案策略從帶隊進攻轉為駐兵防守，預估今年Q1北台灣平均房價將在桃竹市況衰退下持續盤整。
記者張勵德/綜合報導
在北台灣各縣市中，雙北房價漲勢依舊相當強勁。台北市去年Q4房價漲至每坪106.6萬元，較Q3上漲1萬元、季漲幅約0.95％，房價連6季改寫歷史新高，與前年同期相比每坪上漲11.5萬元，年漲幅12.1％。成采錡表示，儘管北市房價季漲幅縮小，去年Q4大同、南港新建案均價仍紛紛跨上9字頭，與均價7字頭的萬華、文山拉開差距。且因接下來市中心還有多宗高價指標案將進場銷售，就目前觀察，北市房價仍具備上漲動能。
新北市Q4新建案房價上升到每坪48.2萬元，較Q3上漲1.3萬元、季漲幅約2.8％，房價連續5季創新高；較前年同期則上漲4.5萬元，年漲幅約10.3％。由於目前市場買盤以自住客占大宗，新北房價漲勢續由蛋白區領軍，如五股、汐止新建案均價，已在去年末同步站上4字頭。
另一方面，過去幾年買氣旺盛的桃園市，去年Q4房價每坪31.5萬元，較Q3小漲6000元、季漲幅約1.9％，與前年同期相比，價位上漲4萬元、年漲幅約14.5％，僅次於新竹地區。不過從去年Q3開始，桃園房市整體買氣轉淡，僅少數個案表現較佳，加上新案開價普遍保守，單季房價漲勢趨緩。
基隆市和宜蘭地區近一年來房價漲幅相對小，兩區年增幅皆未達10％。基隆市Q4新建案平均房價每坪24.6萬元，與Q3相同，再與前年相比，房價僅漲1.9萬元、年漲幅約8.4％，無論季增率還是年增率，都在北台灣敬陪末座。宜蘭地區Q4房價每坪23.9萬元，季漲幅約2.1％、年漲幅約9.6％。
至於過去幾年漲勢最凌厲的新竹地區，去年Q4房價漲至每坪37萬元，雖較Q3僅小增1.3萬元、季漲幅3.6％，但若是與前年同期相比，房價已漲了9.8萬元，年漲幅約36％，直接讓其他縣市看不到車尾燈。而在去年Q3新建案均價還可見1字頭的竹縣關西，Q4均價已攀上2字頭，意味北北桃竹四大都會區新建案的1字頭房價已成為絕響。