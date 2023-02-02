和郭台銘共組非綠大聯盟？柯文哲：他有說從美國回來再講
鴻海集團創辦人郭台銘傳出打算籌組「非綠大聯盟」一同爭戰2024總統及立委選戰，外界也關注同為「非綠」的民眾黨主席柯文哲，會不會也是爭取支持的目標之一？對此柯文哲今（2）日透露，郭台銘在大年初一的時候有打電話給他，除了拜年以外，也約定好二月中從美國回來後會再與他碰面。
記者丁上程／台北報導
柯文哲今日上午出席民眾黨中央黨部新春團拜，並於會後接受媒體訪問。被問到郭台銘組織「非綠大聯盟」一事，柯文哲態度則轉趨保守，表示自己認為不要用什麼打倒、非綠、下架等較為激烈的用詞，應該是要想想怎麼樣做對台灣比較好，「我每次講負面的力量不會使國家更好，所以我是不太贊成選舉都用什麼下架民進黨。」
至於針對是否有與郭台銘見面，柯文哲則透露大年初一時郭台銘有打電話向他拜年，郭台銘也在通話中透露要前往美國，二月中才會返回台灣，到時候再相約見面談一談。現場記者則追問，郭台銘是否有講說「要聊什麼？」柯文哲則表示「他沒有講要聊什麼，他只是說他從美國回來再講。」
而對於美國眾議院議長麥卡錫即將來台一事，柯文哲則表示樂見其成，並直言台灣作為國際社會的一份子，不可能永遠被屏除在國際社會之外，「所以外國友人要來訪，這我覺得台灣沒有理由拒絕，也沒有理由逃避。」
柯文哲說，回頭過來還是要處理對大陸關係，並且有效地找出溝通方式，「因為中美對抗的局勢是一個既定事實，台灣夾在中間，我們也不會說完全壓一邊，但是在這當中如何求取一個平衡，這才是我們目前要做的事。」