蔡壁如不回黨中央、不進競辦 柯文哲：她想在體制外幫忙
民眾黨主席柯文哲的心腹、前立委蔡壁如昨（1）日接受網路節目專訪時，提到自己之後不會返回民眾黨中央，也不會進駐柯文哲的總統競選辦公室，會用其他的方式支持柯文哲參選2024總統大選。對此柯文哲則透露，自己和蔡壁如談過以後，她表示「希望在體制外幫忙比較自由」，因此他也認為「OK沒問題」。
記者丁上程／台北報導
蔡壁如昨日接受網路節目《新聞不芹菜》專訪時，表示有向柯文哲表達「應明確展現參選總統的態度」，並且擔心現階段可能遭到藍綠兩黨以「爭副手、行政院長」等說法邊緣化。對此柯文哲則笑著反問記者「這樣還不夠明確喔？」並表示藍綠兩黨的選戰策略都一樣，第一步就是要先邊緣化柯文哲，這是基本的打法，但自己與團隊在做的事情都相當清楚。
至於針對蔡壁如在節目中透露，接下來不會返回黨中央，也不會加入總統競選辦公室的運作，而是以其他方式支持柯文哲參選總統，柯文哲則表示，蔡壁如是希望說能在體制外幫忙比較自由，至於說相關選戰工作，蔡壁如也會向他擬定計畫。
而對於民眾黨台中市黨部主委、台中市議員江和樹，建議可以將總統競選辦公室設立在台中，破除過去「台北政黨」既定印象。柯文哲則回應「台中一定會有競選辦公室」，但也直言全台灣不可能只有一個辦公室。