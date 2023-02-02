六都房市「人氣王」是它！4優勢加持 100戶有10.5戶買房
2022年國內房市走完大多頭逐漸轉冷，全國買賣移轉棟數年減8.6%，六都除了台中市年增1.4%，其他5都都有6~17%的年減幅。不過進一步分析六都各行政區的家戶購屋比，雖然房市降溫但去年「人氣王」就是為桃園市龜山區，家戶購屋比10.5%，代表龜山區每100戶有10.5戶買房，台中烏日區以9.9%排名第二。大家房屋企劃研究室副理郎美囡指出，桃園龜山有A7重劃區，地理位置靠近新北市林口區，但價格比機場捷運A8、A9站周邊低，近幾年不僅有交屋量挹注，由於桃園市社會福利佳，能吸引自住人口逐漸匯集，甚至吸納來自雙北的購屋族。
記者張勵德/綜合報導
家戶購屋比是依據某區域的買賣移轉棟數及家戶數，統計平均每100戶有幾戶買房，可以評估出單一區域的房市買氣狀況。綜觀六都家戶購屋比前10名行政區，桃園市龜山區及觀音區分居一、三名，台中烏日區位居第二，台中市北屯區雖然未擠進前三，但其為前十名中唯一買賣移轉棟數破萬的行政區。
住商不動產中區協理賴萬表示，台中市諸多行政區題材豐富，烏日區的高鐵娛樂購物城土地面積高達4萬8千坪，將會成為全台最大百貨商城，後市可期，至北屯區這幾年人口快速成長，各大重劃區也有購物中心、軌道等話題，建商推案熱烈，買氣也相當高，隨著交通網絡及生活機能日漸成熟，遷入人口有增無減。
此外，觀察行政區家戶購屋比前四名，都是比各縣市核心行政區價格稍低的區域。郎美囡分析，房價經過資金潮拉動，提高入手門檻，房市受政府打房及經濟因素衝擊後，買方對於房價漲勢過猛的區域略有疑慮，反觀低價區若尚有議題可發酵，或地段通勤可替代周邊高價區，則依然可吸引有自住或置產需求的買方。