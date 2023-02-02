屏東縣屏鵝公路區間測速　2月13日恢復執法

屏東縣警方分析，佳冬鄉台1線戰備跑道及車城鄉台26線尖山段為前往恆春、墾丁熱門觀光區必經之路，而尖山段自撞車禍事故比例高達79%，多與超速失控有關，其中86%非死即傷，而因執行種樹百里纜線地下化工程暫停執法的區間測速，將自2月13日起恢復啟用執法，警方指出，將有助於降低事故死傷嚴重程度。
記者鄭婷襄／高雄報導
屏東縣佳冬鄉台1線戰備跑道及車城鄉台26線尖山段為前往恆春、墾丁熱門觀光區必經之路，另南迴公路（包含台9線草埔森永隧道）更是往來台東與屏東之主要幹道，因路幅寬廣筆直，紅綠燈較少，成為易超速肇事路段，因此屏東縣政府警察局於該3處路段增設「科技執法—區間平均速率自動偵測」設備。
其中台1線戰備跑道及車城鄉台26線尖山段設備，前因執行種樹百里纜線地下化工程暫停執法，為確保設備準確及完整性，已規劃由經濟部標準檢驗局檢驗合格後，自112年2月13日起恢復啟用執法，以加強速度管理，減少交通事故發生，
警方指出，該區間測速當地居民被拍到比例低；但發生A1事故卻以當地居民為高，故區間測速執法，對當地居民交通安全有好無壞，而經分析，尖山段自撞車禍事故比例高達79%，且多與超速失控有關，但因執法設備位置地處下坡，無人居住，駕駛人易輕忽事故嚴重性而有超速違規行為發生，另數據顯示枋山鄉為全國每千人交通事故死亡人數最高的鄉鎮，設置此項速度管理設備，有助於降低事故死傷嚴重程度。