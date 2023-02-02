中國拋恢復16直航點　黨政人士：打擊國人對新內閣的信心

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一位熟悉兩岸事務的黨政人士分析，一連串操作目的有二，第一，想藉由逼我國開放航點，進而要求其他國家鬆綁對中國的邊境管制；第二，對新上任的陳建仁內閣以商逼政，持續打擊台灣人民對政府信心。
該人士表示，因中國境內疫情實情不明，各國管制措施也連帶中國經濟受到嚴重衝擊，當各國還在對中國邊境管制之際，中共在我國台商春節聯誼活動前一天發布要開16個航點，串聯台企聯幹部呼應，逼使台灣政府同意，目的想藉由台灣航點管制開放，來向其他歐美各國要求鬆綁對中邊境管制措施。
該人士也說，繼國民黨立委陳玉珍與中國國台辦宋濤會面後，宣布金酒解禁，且上演「兩岸同屬一條根」戲碼後，中共在台商春節聯誼活動前夕，宣布要開航點的訊息，不外乎是想透過賴正鎰及台企聯幹部來以商逼政，透過經濟手段來對台政經施壓，間接影響台灣社會民心。
該人士表示，如此也是藉由疫後人民對經濟復甦極度渴望的心態，屆時除了台企聯幹部外，國民黨、民眾黨的政治人物可能也會跟進，對新的陳內閣團隊進行抨擊，刻意抹黑、形塑新內閣團隊無力也無心救疫後經濟的假象，再度打擊台灣人民對政府信心。
另名黨政人士說，世界衛生組織在日前才嚴詞要求中國政府應將疫情資訊透明公開，以免造成全球疫情風險再次升高，但中共仍然把疫情真實資訊蓋牌，持續讓全球處於疫情隨時都會再度爆發失控的風險中。其實中國政府無需利用直屬中方的台企聯幹部來施壓台灣政府開放航點，以讓其他各國鬆綁管制，要達到目的，最簡單方法就是將中國境內疫情資訊透明即可。
另外，對於中方提出增加航點，我國陸委會表示，對於中方稱「中國民航業務技術人員已通過兩岸民航聯繫人渠道致函台民航主管方面，提出恢復兩岸航線正常運營的建議」，將洽民航局進一步了解。
據統計，在COVID-19疫情爆發前，我國與中國客貨運航點曾達71個，其中我國10個，中國61個；隨著疫情爆發，中國疫情嚴峻，目前中國僅剩北京、上海、廈門、成都4個對台直航航點。