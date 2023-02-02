鄭文燦當六都首長窗口　陳其邁讚有效率　

行政院長陳建仁上任後今（2）日第2度主持院會，並暌違2年多時間再度邀請六都首長列席參加，院會從9時30分開始，直到11時55分，六都首長才在副院長鄭文燦陪同下步出行政院中央大樓。高雄市長陳其邁受訪時表示，院長特別指示鄭文燦擔任窗口，便可迅速有效解決困難，也感謝院長提供一個交換意見的平台，形成制度性的溝通管道。
記者陳威叡／台北報導
陳其邁受訪時首先打趣提到，自己的位置從最前面的副院長，越做越遠到了最末端，並提到院長陳建仁展現非常高的誠意，副院長也是從地方來的，了解地方的需求與推動市政遇到的狀況，所以院長特別指示副院長負責協調窗口。
陳其邁說，地方首長解決問題很辛苦，又涉及到跨部會，所以中央由副院長擔任窗口 ，可以迅速有效解決困難，無論是地緣政治、國際經濟、國家升息、俄烏戰爭與停滯性通膨各項挑戰，對台灣來說非常嚴峻 假如沒辦法及時解決民眾困難，減輕弱勢家庭負擔，對走出疫情面對嚴峻挑戰會是很大的困難。
陳其邁說，行政院能夠由鄭文燦來解決地方跟中央大家碰到的問題，這樣非常好，院長也特別強調，「市政不分藍綠，建設不分黨派」， 而在地方政府施政上確實也是如此，六都首長大家有共通性的問題，台灣也不大 遇到的問題差不多。
陳其邁表示，行政院會是很好交換意見的平台，非常感謝院長邀集，把院成為制度性溝通管道，對於推動整體國家建設跟地方產業都會非常有幫助。