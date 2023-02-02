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快訊／本土確診增26793例！死亡+74　境外移入+292

▲ 指揮中心表示，今（2）日本土確診增26793例。（圖／指揮中心）
▲ 指揮中心表示，今（2）日本土確診增26793例。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增27,085例COVID-19確定病例，分別為26,793例本土個案及292例境外移入；另確診個案中新增74例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之26,793例本土病例，為12,043例男性、14,727例女性、23例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,102例)，高雄市(3,284例)，臺中市(3,177例)，桃園市(3,001例)，臺北市(2,409例)，臺南市(2,224例)，彰化縣(1,331例)，新竹縣(814例)，苗栗縣(680例)，屏東縣(655例)，雲林縣(581例)，新竹市(578例)，宜蘭縣(549例)，基隆市(541例)，花蓮縣(448例)，南投縣(408例)，嘉義縣(388例)，嘉義市(235例)，臺東縣(185例)，金門縣(116例)，澎湖縣(74例)，連江縣(13例)。

指揮中心指出，今日新增74例本土病例死亡個案，為44例男性、30例女性，年齡介於60多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、71例具慢性病史、55例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月29日至今(2023)年1月30日，死亡日期介於今年1月17日至1月30日。

指揮中心說明，今日新增292例境外移入個案中，為154例男性、138例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月25日至今年2月1日。

指揮中心統計，截至目前國內累計21,745,387例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含12,146,784例排除)，其中9,596,660例確診，分別為49,056例境外移入、9,547,550例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計16,430例COVID-19死亡病例，其中16,409例本土，個案居住縣市分布為新北市3,194例、臺北市1,786例、臺中市1,755例、高雄市1,629例、臺南市1,224例、桃園市1,217例、彰化縣1,064例、屏東縣645例、雲林縣533例、南投縣529例、苗栗縣460例、嘉義縣428例、宜蘭縣335例、基隆市326例、新竹縣274例、嘉義市273例、花蓮縣272例、臺東縣202例、新竹市183例、澎湖縣42例、金門縣38例；另21例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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