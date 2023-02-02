電玩展「GAME STAR遊戲之星」新楓之谷獲獎 原神人氣夯
今日拉開序幕的台北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS）除了展場內容豐富外，年度遊戲重要指標「GAME STAR 遊戲之星票選」獎項也同步公開，其中由遊戲橘子發行的《新楓之谷Maplestory》獲「PC遊戲佳作」，《原神》則橫掃遊戲主機、PC與行動遊戲三個平台獎項的肯定，《艾爾登法環》則一舉獲得遊戲主機遊戲與PC遊戲金獎兩項大獎。
記者張志浩/綜合報導
「GAME STAR 遊戲之星票選」獎項分為「台灣自製獨立遊戲」、「台灣研發遊戲」、「遊戲主機遊戲」、「行動遊戲」與「PC遊戲」等五大類，今年總計有44家廠商共112款遊戲參加票選，在超過二萬名玩家進行投票，《新楓之谷Maplestory》此次榮獲PC遊戲佳作，與《特戰英豪》、《黑色沙漠》、《初音未來 Project DIVA MEGA39’s+》、《破曉傳奇》等並列。
此外，令人較印象深刻的還有「遊戲主機遊戲金獎」和「PC遊戲金獎」的《艾爾登法環》，迷人的述事與世界觀，加上出色的戰鬥與場景設計，讓《艾爾登法環》成為台灣玩家心中年度最佳遊戲代表；《原神》過去已獲得多項國際獎項肯定，今年遊戲之星票選中，也橫掃遊戲主機、PC與行動遊戲三個平台獎項，可見人氣居高不下，受到全球各地玩家的喜愛。
至於其它獎項部分，「台灣自製獨立遊戲金獎」由《Gang Start：異世界極道傳說》拿下；「台灣研發遊戲金獎」是以大學校園恐怖故事為題材的《女鬼橋 開魂路》奪得；玩家族群、種類眾多的「行動遊戲金獎」，則是結合動漫、小說與聲優演出的日本殿堂級手遊《超異域公主連結☆Re:Dive》勝出。