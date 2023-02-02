綠能、環保等綠領人才夯！近5千筆職缺事求人

雲豹能源總經理趙書閔接受「科技島Technice」訪問時表示，綠能科技是新興產業，不拘泥於傳統組織框架，喜好可塑性強、富有創造力的求職者，如雲豹能源的員工結構相當年輕化，平均年齡僅32、33歲。趙書閔說，綠能是現在全世界的推廣趨勢，能夠參與對未來整個環境生態的貢獻都很大，雲豹能源企業文化開放創新，歡迎沒有經驗的新鮮人加入，即使沒有相關背景，只要人格特質主動積極、勇於挑戰且願意學習，雲豹能源樂意帶著員工一起成長。
根據1111人力銀行針對不分產業的上班族進行調查，是否有意願前進綠能科技產業？調查顯示有42.3%受訪者對於加入綠能科技產業有意願，而想要從事綠能產業的原因包括產業前景看好(78.5%)、認同產業文化(68.4)、長遠職涯考量(62.5%)、優渥薪資待遇(58.49%)、升遷制度健全(27.3%)及員工福利完備(25.8%)。
1111人力銀行發言人黃若薇表示，隨著經濟活動逐漸回復正常步調，求職者轉職意願大增，截至 1月31日網站開啟履歷數達158萬筆，創下歷史新高記錄。根據資料庫顯示工作機會數60.1萬，其中「科技資訊業」相關工作機會近6萬筆，「綠領科技」的職缺也連年成長，建議有意進入科技業的求職者把握轉職熱潮。
黃若薇說，1111人力銀行為推廣科技產業，新闢「科技島Technice」節目，第一集邀請到雲豹能源總經理趙書閔分享綠能新知及徵才現況，後續還有閱讀前哨站站長瓦基、南亞科技企劃及行政管理副總經理吳志祥、政大傳播學院教授林日璇等科技產業指標性的人物專訪，想了解更多科技大小事，鎖定「科技島Technice」節目，每週二、五帶來科技新知、產業趨勢和第一手職涯資訊。
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