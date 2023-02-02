首次參與行政院會 蔣萬安：有感受到陳建仁滿滿的誠意
國民黨台北市長蔣萬安今（2）日上午前往行政院，參與上任台北市長以來首次行政院會。而會後蔣萬安也與行政院副院長鄭文燦、其他六都首長等人一同接受媒體訪問。蔣萬安表示，今天來參加行政院會，有感受到陳建仁院長與部會首長滿滿的誠意，自己也針對北北基桃月票議題，希望中央能夠兌現承諾，並在財源上給予全力支持。
記者丁上程／台北報導
在行政院會結束後，蔣萬安與今日與會的其他六都首長一同出面接受媒體訪問。蔣萬安表示，今天參加行政院會，有感受到陳建仁院長與部會首長滿滿的誠意。「我們參加院會最主要的目的，就是希望把市民朋友最關心的重大議題，來中央跟行政院各部會進行溝通討論。」蔣萬安說，當他第一個發言時，就提出北基桃交通月票的相關議題，也非常期待中央能兌現承諾。
「希望中央能夠盡快整合管轄的交通運具，並且在財源上給予全力支持。」蔣萬安說，也很高興能得到其他幾位直轄市長的認同，以及院長及各部會首長的積極回應，未來也會積極與中央各部會交流意見，「我們也的確把市民朋友的心聲，真實地呈現給中央各部會，中央地方通力合作，一起照顧市民朋友的權益，我想朝向共榮共好的目標前進。」