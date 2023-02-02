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陳建仁院會允「超乎期待的良性互動」　張善政：期待

▲行政院副院長鄭文燦（左）、桃園市長張善政（右）院會結束後一同接受媒體採訪。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.02.02）
▲行政院副院長鄭文燦（左）、桃園市長張善政（右）院會結束後一同接受媒體採訪。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.02.02）

記者陳威叡／台北報導

行政院會今（2）日在疫情紓緩之際，暌違2年多時間再度邀請六都首長列席參加，院會從上午9時30分開始，最後六都首長在接近中午才在副院長鄭文燦陪同下步出中央大樓受訪，桃園市長張善政表示，自己從2016年離開行政院後，已經有6年半沒有踏進過行政院，今天有回娘家的感覺，尤其正副院長非常親切，對於院會一開始，院長陳建仁就強調施政不分藍綠，絕對讓大家有超乎期待的良性互動，自己則抱以非常高的期待。

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張善政受訪說，自己在2016年離開行政院後，有6年半沒有進行政院，今天回來有點回娘家的感覺，尤其院長陳建仁、副院長鄭文燦非常親切，更加強這種回娘家的感覺。

▲行政院副院長鄭文燦（左起）陪同桃園市長張善政、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲在院會後接受媒體採訪。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.02.02）
▲行政院副院長鄭文燦（左起）陪同桃園市長張善政、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲在院會後接受媒體採訪。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.02.02）
張善政提到，會中台北市長蔣萬安提到生活圈交通，新北市長侯友宜提到國土計畫實施的困擾與中央統籌分配款很多年沒有修定，這些問題提出來以後，幾乎每一位市長都有迴響，發現這不是一個單一市問題，而是跨縣市的問題，也因為大家的迴響，正副院長也允諾把這些問題當作非常優先的議題會來處理。

張善政說，正副院長所為，會讓自己對於將來互動方式有所期待，有如院長陳建仁在院會一開始所言，提到施政是不分藍綠，絕對會讓大家有超乎期待的這種良性互動，會讓全國民眾刮目相看，自己則抱以非常高的期待。


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