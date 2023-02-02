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台北國際電玩展直擊！「這遊戲」超扯　周邊1小時就完售

▲台北國際電玩展首日湧現人潮，熱門手遊《明日方舟》週邊更是在1小時內售空，且後續展期不再補貨。（圖／記者張志浩攝）
▲台北國際電玩展首日湧現人潮，熱門手遊《明日方舟》週邊更是在1小時內售空，且後續展期不再補貨。（圖／記者張志浩攝）

記者張志浩/綜合報導

一年一度的台北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS）今（2）日開幕，第一天雖然是上班日且天氣濕涼，但仍不減玩家熱情，一開放入場就湧入人潮，不少焦點攤位個是在30分鐘內就大排長龍，其中由龍成網路代理營運的新型態戰術攻防 RPG《明日方舟》在4天展期推出的週邊，更是1小時內就被玩家一掃而空，不少留下遺憾的玩家都紛紛哀嚎「周邊在我眼前賣完有夠絕望的」、「下次希望拜託能準備多一點！」

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事實上，《NOWnews今日新聞》記者在台北國際電玩展前實際走訪場外排隊人潮，就有不少民眾表示自己必去的攤位就是《明日方舟》，而今早9點官方一開放入場，《明日方舟》的攤位就湧現眾多「博士（對玩家的稱呼）」，排隊人潮甚至不輸今年參展的最大廠商《神魔之塔》。

▲（圖／記者張志浩攝）
▲眾多《明日方舟》玩家一早就搶進台北國際電玩展攤位，並把限定周邊一掃而空，連工作人員都被嚇一跳。（圖／記者張志浩攝）
《明日方舟》一位不具名的工作人員提及，來到現場的玩家真的很瘋狂，這次推出的周邊雖然是限量的，但在開展將近1小時就被掃空仍感到相當意外，而《明日方舟》官方稍早也立刻在官方粉專公布「周邊完售」通知，並強調展期間不再補貨，透過網路得知訊息的玩家們紛紛崩潰直呼「太可怕了…官方沒考慮補貨嗎」、「我還沒起床欸」、「我明天才要去的說」、「9:15開始排到我時只剩一個訊使兔兔。」

不只還沒到場的粉絲崩潰，今天一大早就來到現場的張先生提及「我人就在現場排隊，結果差前面5個人就能買到周邊，難免感到有一點可惜」；甚至還有玩家特地Cosplay《明日方舟》內的角色「刀客塔」，但還是晚了一步，沒有成功購買到周邊。可見在疫情過後首次的大型電玩展，台灣玩家已經等不急再自由的享受實體活動，主辦方預估，台北國際電玩展4天有機會吸引超過30萬人次參展。

▲（圖／記者張志浩攝）
▲《明日方舟》在台北國際電玩展推出限量周邊，雖然僅是試營運販售，但販售速度仍相當驚人。（圖／記者張志浩攝）

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