讚院會有效率　侯友宜：今天絕對是好的開始

行政院會今（2）日在疫情緩和之際，暌違2年再度邀請六都首長列席參加，會後新北市長侯友宜受訪表示，這是一個好的開始，尤其院結束後的會後會，大家都充分表達意見，也做了良善的互動溝通方式，對於院長陳建仁指示副院長鄭文燦作為窗口，能與各部會進行跨部會協調快速反應，隨時解決問題，希望好的開始能夠持續，「相信今天絕對是一個好的開始，大家一起努力。」
記者陳威叡／台北報導
侯友宜說，六都首長大概3年沒有參加行政院會，今天有這樣機會其實非常難得，也跟行政院長、各部會首長做充分溝通，而無論是正式的會議或是會後會，大家都能充分表達意見，這樣一個充分溝通跟協調的機制，其實就是中央跟地方同心齊力為國家、為人民，大家共同謀福利，讓國家建設發展能夠更順利。
侯友宜表示，尤其最後會後會，大家也做了充分的了解，院長陳建仁也特別指派副院長鄭文燦，讓六都首長隨時有一個窗口，能夠在跨部會協調上建立更快速反應的機制，相信只要做好充分的溝通協調，快速地反應解決民眾的痛苦，這才是大家一起努力的方向。
侯友宜強調，大家都做了一個良善互相的溝通方式，所以就是台灣共好，我們用這樣的方式不分你我、族群、黨派，好好做代誌，相信今天絕對是一個好的開始，大家繼續努力。