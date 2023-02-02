斷定柯文哲不會與國民黨整合 王世堅：若合作那他就死了
距離2024年總統及立委選戰投票日僅剩下不到一年時間，近日鴻海集團創辦人郭台銘傳出想組織「非綠聯盟」，統合包含民眾黨與柯文哲在野黨勢力出戰。對此「頭號柯黑」民進黨台北市議員王世堅則表示，他認為柯文哲不會去跟國民黨整合，「如果柯文哲要跟國民黨合作來對抗民進黨的時候，那個時候的柯文哲就死了。」
記者丁上程／台北報導
「我知道柯文哲是很壞啦，即便他很壞，但不至於壞到說要跟國民黨合作。」王世堅在接受網路節目《新聞不芹菜》專訪時表示，他認為柯文哲不會去跟國民黨整合，但如果未來他真的與藍營合作共同對抗民進黨，「我覺得那時候的柯文哲就死了，柯文哲已死。」
王世堅解釋，如果柯文哲跟藍營合作的話，受到最大傷害的就是柯文哲他自己，「柯文哲到現在都還有大約10%的支持者，至少這些民眾是支持柯文哲組民眾黨，走出一條非藍非綠的路。」王世堅強調，柯文哲起碼應該要維持格調，繼續領導這些支持他的人。
「那如果說柯文哲甘冒大不諱，真的要把這些支持者『賣給』藍營，那他的政治生涯就完蛋了。」王世堅分析，如果柯文哲想維持民眾黨的存續，就一定要有政黨票來維持立法院內一定的立委席次，因此他斷定柯不會去跟藍營合作，「我認為他自己有一張入場券，他應該就會以這張入場券，參選總統到底。」