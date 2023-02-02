「減輕國民負擔」為目標　陳建仁命各部會提具體作為

行政院長陳建仁今（2）日召開行政院會，會中國家發展委員會陳報「2023總體經濟情勢」報告，對此陳建仁在會中裁示，國際間的經濟活動壓力因素依舊存在，希望各部會持續關注國際政經局勢演變，從各個層面妥為因應，也強調要以「減輕國民負擔」為目標，針對受疫情衝擊的中小企業與攤商、受薪階級、育兒家庭、社會弱勢及學貸族等，要提出「減輕國民負擔」作為，同時向各部會首長喊話，多發揮同理心與關懷心，讓所有國民都受到政府最好的照顧，讓台灣更堅韌。
記者陳威叡／台北報導
對於國家發展委員會陳報「2023總體經濟情勢」報告，陳建仁指出，國際間的經濟活動壓力因素依舊存在，過去有總統蔡英文及院長蘇貞昌的戮力同心，經濟表現屢創佳績，希望各部會都要持續審慎關注國際政經局勢演變，從各個層面妥為因應。
此外行政院已於上月中提出「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，日前也拜會立法院長游錫堃及立法院各朝野黨團，政院也會在條例通過後立即送出特別預算，維繫經濟成長動能，用最快速度普發6000元現金到民眾手中。
針對總統所交付「穩健邁向疫後復甦、強化社會安全體系、提升國家基礎建設、推動六大核心戰略產業」四項任務，陳建仁請行政團隊全力以赴，提出具體作為。
陳建仁也特別提醒，要以「減輕國民負擔」為目標，針對受疫情衝擊的中小企業與攤商、受薪階級、育兒家庭、社會弱勢及學貸族等，要各部會提出「減輕國民負擔」的具體作為。
最後陳建仁也特別指示，各部會首長要多發揮同理心與關懷心，讓所有國民都受到政府最好的照顧，讓台灣更堅韌。