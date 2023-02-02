韓星設定鬧鐘「1天吃6餐」！邊吃邊哭爆肥24公斤

韓國電影《幻影》集結李荷妮、朴海秀、朴素丹、薛景求、徐現宇、金東希共同演出。片中，徐現宇飾演負責通信和密碼解讀的「千系長」千隱蝴，他為了貼近角色形象特地增胖24公斤，更公開飲食祕訣，「我一天都吃六頓飯，並且每時段都定了鬧鐘，鐘聲一響就吃了。」
記者陳雅蘭/綜合報導
徐現宇坦言增加體重很困難，承受極大壓力，不僅不能停止進食，有時還要搭配健身重訓來進行，「有幾次我甚至還邊吃邊哭，因為吃東西時整個身體都很累，肌肉也很痛。」導演李海暎肯定他的敬業，表示「千系長」有一種與生俱來的可愛，特別適合徐現宇演出，也因為驚人的毅力而讓角色完整度更高，對他刮目相看。
李荷妮、朴素丹片中造型華麗，依然能展現強而有力的打鬥與槍法，除了力與美的結合，姐妹情深的橋段也令人動容。導演李海暎認為李荷妮是堅定、充滿自我哲學的演員，認為她演出一個散發能量的角色會很新鮮，「我認為這是一個沒有李荷妮就無法成立的故事！」李荷妮則笑說：「這次的演出除了要有體力與戰力，外表冷酷但內心火熱的角色也是有別以往的挑戰！」
近來戲約滿檔、人氣攀升的朴海秀，片中演出大反派警護隊長，戲外他的魅力不減反增，在過年期間進行《幻影》戲院宣傳行程時，不斷被台下女粉絲大喊「歐巴」，讓他聽了相當不好意思，害羞要求粉絲稱他「先生」就好，但還是主動向稱呼他「歐巴」的粉絲打招呼並簽名，展現親民形象。《幻影》2月3日在台上映。