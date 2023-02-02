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《神魔之塔》砸5千萬電玩展最大攤！好禮狂送粉絲超捧場

▲經典轉珠手遊《神魔之塔》此次參與台北國際電玩展耗資超過5000萬預算，為的就是慶祝遊戲邁向10週年。（圖／記者張志浩攝）
▲經典轉珠手遊《神魔之塔》此次參與台北國際電玩展耗資超過5000萬預算，為的就是慶祝遊戲邁向10週年。（圖／記者張志浩攝）

記者張志浩/綜合報導

經典轉珠手遊《神魔之塔》邁入第10週年，今（2）日官方也參與台北國際電玩展，回顧過往， 《神魔之塔》在2014年在台北國際電玩展初亮相時攤位就相當大，而這次10週年紀念， 《神魔之塔》依舊是全場第一大廠，遊開發商Madhead表示，本次投入超過5000萬預算在台北國際電玩展，並設計多項回饋活動。而粉絲們也相當捧場，不少人昨晚就在排隊卡位限量好禮，入場後也待在《神魔之塔》主舞台前方相互交流，氣氛相當熱絡。

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《神魔之塔》本次在電玩展推出「一抽約定大放送」活動，玩家將會一抽就得到三項禮物，包擴「隨機一隻 All Max 角色」、「隨機一份周邊商品或虛寶」、「指定的全新未來角色一隻」，值得注意的是，今年官方與主辦單位特設「神魔之塔專屬進場通道」，讓玩家人潮分流，也間接讓有共通話題的玩家在排隊等待時較不孤單。

▲（圖／記者張志浩攝）
▲《神魔之塔》攤位在台北國際電玩展開幕後人潮就不斷湧現。（圖／記者張志浩攝）
而本是電玩展，《神魔之塔》也不愧對最大攤位的頭銜，主舞台前方直接打造一座「神魔之塔實體版」，搭配非常有氣勢的吊牌和燈光，雖然位置在展場角落，卻仍非常耀眼；此外，今年《神魔之塔》也將會有超過70位網紅、達人KOL及多位藝人出席舞台。還有38位神魔女將會演繹不同角色，帶來舞蹈表演、Catwalk秀、現場轉珠交流區等各式活動。

Madhead執行長Terry表示：「因應疫情漸趨穩定，所以決定參加今年的電玩展 ，適逢《神魔之塔》10週年，希望玩家們能與我們一起慶祝第一個10週年。自2019年相隔 四年後終於可以再次到台北電玩展與一眾玩家們見面交流，讓我加倍期待這次電玩展。」

▲（圖／記者張志浩攝）
▲《神魔之塔》為本是台北國際電玩展佔地最大的遊戲廠商。（圖／記者張志浩攝）

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