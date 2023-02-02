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救下一頭被箭射中的鹿！冬天牠「結伴探訪」：謝謝你幫我

▲救下一頭被箭射中的鹿，冬天牠結伴探訪：「謝謝你幫我」。（圖／Instagram：ayudaanimalglobal）
▲救下一頭被箭射中的鹿，冬天牠結伴探訪：「謝謝你幫我」。（圖／Instagram：ayudaanimalglobal）

編輯中心/綜合報導

就像返回娘家，真可愛！國外網友某天在住家院子看到一隻被箭射傷的鹿，不忍心之下將其救下，並把牠照顧到復原才放生，結果這隻鹿竟然回到網友的家，甚至還帶來一堆同伴。

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▲網友發現一隻腿上插著箭的鹿。（圖／Instagram：ayudaanimalglobal） 
▲網友發現一隻腿上插著箭的鹿。（圖／Instagram：ayudaanimalglobal） 
影片發布於1月，影片中紀錄了男人在住家附近發現一隻鹿，且其左腳上被插入一支箭，看起來害怕又緊張。男子利用一條毛毯抓住小鹿，一邊安撫一邊將腿上的箭拔出，之後更是悉心照要至其康復，秋天時便把牠放歸山林。不過小鹿似乎記住了男子住家的位置，時不時就會前來拜訪，某年冬天更是把親戚朋友全部一起帶來，讓男子又驚又喜。

▲小鹿：謝謝你幫我！（圖／Instagram：ayudaanimalglobal） 
▲小鹿：謝謝你幫我！（圖／Instagram：ayudaanimalglobal） 
▲鹿們：謝謝你救了我們的同伴，我們永遠感謝你！（圖／Instagram：ayudaanimalglobal） 
▲鹿們：謝謝你救了我們的同伴，我們永遠感謝你！（圖／Instagram：ayudaanimalglobal） 
網友回覆「鹿：嗨人類，我想告訴我的家人你很好，這是我叔叔、這是我姪女、這是我嬸嬸 」、「這就是為什麼我不支持那些用無故打獵來尋找娛樂的人」、「太可愛了！知恩圖報」、「帶更多人來蹭飯是怎樣XD」。

不過有人指出問題點，「這當然是一個童話故事，但是……我認為這不是一個好案例。鹿太習慣人會對農業的傷害會增加，且牠們自己也很容易被槍擊斃。牠們應保持警惕並且不接近，這樣人類和野生動物都會更快樂」、「看起來不像是同一頭鹿，但對受傷的鹿來說仍然是一件好事」。（編輯：李惠婷）


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